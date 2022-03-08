Ср, 9.03.2022
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10 000 человек подписались под инициативой за снижение акциза на топливо

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Платформа общественных инициатив Manabalss.lv собрала необходимые подписи 10 000 жителей за инициативу по снижению акцизного налога на топливо.

Автор инициативы Янис Таубе указывает: снижение акциза на топливо могло бы компенсировать резкий рост цен на топливо для конечного потребителя, как, например, в Польше. Он убежден, что топливо не входит в категорию предметов роскоши.

"В результате топливо станет более доступным для населения, домохозяйства смогут направить средства на другие расходы, что несколько снизит инфляцию", - говорит Таубе.

Все подписи, необходимые для внесения инициативы в Сейм, были собраны за 17 дней.

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