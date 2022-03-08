10 000 человек подписались под инициативой за снижение акциза на топливо
Платформа общественных инициатив Manabalss.lv собрала необходимые подписи 10 000 жителей за инициативу по снижению акцизного налога на топливо.
Платформа общественных инициатив Manabalss.lv собрала необходимые подписи 10 000 жителей за инициативу по снижению акцизного налога на топливо.
Автор инициативы Янис Таубе указывает: снижение акциза на топливо могло бы компенсировать резкий рост цен на топливо для конечного потребителя, как, например, в Польше. Он убежден, что топливо не входит в категорию предметов роскоши.
"В результате топливо станет более доступным для населения, домохозяйства смогут направить средства на другие расходы, что несколько снизит инфляцию", - говорит Таубе.
Все подписи, необходимые для внесения инициативы в Сейм, были собраны за 17 дней.