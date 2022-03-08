Эксперт: цены на продукты могут вырасти в несколько раз

Она пояснила, что Украина и Россия, например, являются крупными экспортерами зерна и минеральных удобрений и цены на продукты питания могут вырасти в несколько раз в разных товарных группах. "Мы печем белый хлеб, другие пекут лепешки, но зерно все равно нужно", - сказала Гулбе, добавив, что, например, Африка, Саудовская Аравия и Тунис не производят зерно, а импортируют его в больших количествах.

В то же время эксперт неоднократно подчеркивала, что латвийцам не стоит беспокоиться о нехватке продовольствия, поскольку Латвия производит больше продуктов, чем может потреблять.

"У нас есть и будет чем питаться. У нас все на месте", - отметила Гулбе.

Она также сообщила, что крестьяне в большинстве своем уже обеспечены на предстоящий зерновой сезон как семенами, так и минеральными удобрениями.

Гулбе также добавила, что если этот сельскохозяйственный сезон будет удачным с точки зрения погодных условий, компании-экспортеры зерна выиграют от повышения цен на зерно на биржах.

Комментируя отсутствие соли в магазинах, Гулбе заявила, что в основном оно вызвано паникой, как это было с гречкой в начале пандемии Covid-19.

Она указала, что в долгосрочной перспективе может пострадать разнообразие продуктов питания, импортируемых из очень отдаленных мест, но дефицита соли, которая также добывается, например, в Польше, не будет.

Как уже сообщалось, правительство Украины запретило экспорт ряда продуктов питания, в том числе говядины и живого скота, говяжьих субпродуктов, ржи, овса, гречихи, сахара, проса и поваренной соли. Ограничения продлятся до конца года.