Пабрикс: Латвии совместно с Эстонией надо построить АЭС

Будущее Латвии в энергетическом секторе заключается в объединении трех ресурсов - энергии ветра и солнца, а также энергии, произведенной на атомной электростанции, при этом некоторая часть останется и для поставок газа, считает Пабрикс.

По его мнению, атомную электростанцию нужно строить вместе с эстонцами в Эстонии, используя новейшие технологии из Швеции и Канады.

Министр не отрицает, что реализация такого проекта не быстрая, но если начать планирование, то первый блок может быть построен в 2028/2029 годах.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш недавно заявил, что режим президента России Владимира Путина, развязавший войну на Украине, за неделю объединил Евросоюз и союзников по НАТО и дал огромный импульс развитию зеленой энергетики.