Топливо дорожает. Что будет с ценами на билеты в общественном транспорте?

И. о. руководителя отдела по связям с общественностью муниципального предприятия Rīgas satiksme Инесе Розите отметила, что
предприятие уже ощущает давление повышения цен на топливо, но стоимость билетов устанавливает Рижская дума.
С учетом того, что предприятие уже ощутило существенный рост стоимости электроэнергии в конце прошлого и начале этого года, рост цен на топливо также будет иметь влияние. Поэтому Rīgas satiksme проведет расчеты и проинформирует Рижскую думу о необходимой компенсации.
Как указал Пулкс, самоуправление и ранее компенсировало предприятию убытки, возникающие по различным причинам, например, во время пандемии Covid-19, когда существенно сократилось количество пассажиров, а также из-за резкого роста цен на электроэнергию.
В настоящее время одна поездка в общественном транспорте Риги стоит 1,15 евро.
По данным Латвийской ассоциации торговцев топливом, за две последние недели бензин 95-й марки в Латвии подорожал на 17,45%, а дизельное топливо - на 21,86%.