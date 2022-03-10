Эхо войны: Даугавпилсский локомотиворемонтный завод может уволить 300 человек

Латвийское агентство инвестиций и развития сообщает, что из-за войны и санкций за помощью уже обратились 135 предприятий. На DLRR работает более 600 человек.

"Половина из них в ближайшее время могут лишиться работы", - сказала Удалова, отметив, что для предприятия влияние войны катастрофическое, так как Украина была очень важным рынком.

"Украинское предприятие должно нам 9 млн евро. У них есть деньги, но они не могут их перечислить, поскольку все финансовые операции на территории Украины запрещены из-за войны. Перевести деньги за пределы Украины не представляется возможным", - рассказала Удалова.

Просьбы о помощи DLRR разослал в Кабинет министров и другие учреждения, призывая предоставить экспортные гарантии.

"В течение следующих двух недель, если ничего не будет сделано, мы уволим 300 работников. Если ничего не будет предпринято и в дальнейшем, завод, к сожалению, придется законсервировать и закрыть", - сообщила председатель совета.