Начинается сбор подписей за референдум по поправкам к закону о портах

По инициативе депутатов Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме были собраны подписи 36 парламентариев, чтобы обратиться к президенту с просьбой приостановить провозглашение поправок к закону о портах на два месяца.

Депутаты оппозиции указали, что принятые поправки мотивированы политическим лозунгом о необходимости "рядовой реформы управления портами" и тем, что преобразование управлений Рижского и Вентспилсского портов как лиц публичного права в государственные капитальные общества "носит формальный характер, поэтому не достойно надлежащего обсуждения в Сейме".

Парламентарии подчеркивают, что поправки создают неприемлемый прецедент, что в дальнейшем угрожает территориальной и финансовой автономии любого самоуправления Латвии, так как планируется реализовать необоснованную и, по сути, ненужную реформу.

Как заявил руководитель фракции СЗК в Сейме Улдис Аугулис, при обсуждении смены модели управления портами в ответственной комиссии парламента неоднократно задавался вопрос о том, как это отразится на развитии портов, но оценки не было получено. "Активы, с которыми будут работать новые общества капитала, составят полмиллиарда евро. В то же время не проведена оценка, которая бы обосновала поспешную смену управления портами", - сказал он.

По словам Аугулиса, недостаточно проработанный закон вызывает опасения в том, что создаются условия для того, чтобы порты не развивались, а стагнировали. Также представитель СЗК считает, что это попытка двигаться к приватизации портов, что совершенно недопустимо и не отвечает интересам общества и государства.

В письме президенту депутаты указывают, что в соответствии с принятыми поправками к закону о портах около 42% административной территории Вентспилса (в том числе муниципальное имущество на сумму более 150 млн евро) без какого-либо экономического и правового обоснования передается обществу капитала в бессрочное и безвозмездное пользование. Это лишит самоуправления возможности каким-либо образом распоряжаться своим имуществом, что является абсурдной ситуацией.

Закон о портах предусматривает право общества государственного капитала по своему усмотрению пользоваться недвижимым имуществом, принадлежащим Вентспилсскому городскому самоуправлению: сдавать в аренду, застраивать, обременять и свободно распоряжаться всеми доходами, полученными от использования муниципальной собственности. "Такие действия идут вразрез с обязанностью самоуправления обращаться со своей собственностью в интересах жителей", - считают парламентарии.

СЗК также критикует тот факт, что Кабинет министров и Министерство сообщения не провели оценку участия публичного лица во вновь образованном государственном капитальном обществе, что позволяет поставить под сомнение его экономическую самостоятельность и устойчивость деятельности. По мнению политиков, комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике не провела углубленной оценки сути вопроса.

По мнению политиков, вполне вероятно, что имущество капитальных обществ, которое включает в себя также имущество самоуправлений, может оказаться в руках частных инвесторов, что "в латвийском обществе принято называть прихватизацией".

Переходные положения закона предусматривают, что до 1 сентября Кабинет министров и самоуправления Риги и Вентспилса должны договориться о создании совместных обществ капитала, в которые государство вложит принадлежащие портовым управлениям активы и имущество, а самоуправления - принадлежащие им активы и имущество на территории портов. В обоих обществах капитала государству будет принадлежать не менее 60%, а самоуправлениям - не более 40% долей капитала.

Закон предусматривает, что управление Рижского свободного порта и управление Вентспилсского свободного порта должны быть ликвидированы до 31 декабря 2022 года.

Реформа управления портами распространяется на Вентспилсский и Рижский порт.