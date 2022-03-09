Война и инфляция: Кариньш посоветовал "начать ездить вместе с соседом" и "вспомнить про автобусы"

В интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Кариньш подчеркнул, что в Украине идет война, за которую страна платит трагическую цену - гибнут люди и уничтожается инфраструктура. Остальному миру война будет стоить денег.

Премьер-министр прогнозирует, что цены на энергоносители будут продолжать расти, но страна и народ должны сохранять спокойствие.

Политик признал, что Латвия довольно сильно зависит от импорта энергоносителей из России, но делается все, чтобы как можно быстрее его сократить. Европейские лидеры обсудят вопросы энергетики на этой неделе.

Кариньш подчеркнул, что сейчас важно понимать, что любые деньги можно заработать в будущем и латвийская экономика продолжает развиваться.

"Отход от России надо продолжать, заканчивая его, потому что понятно, что при таком режиме, как в России, на экономическое сотрудничество надежды нет. Мы должны забыть о нем и переориентироваться", - сказал премьер.

Если в следующем отопительном сезоне будут очень высокие цены на энергоносители, у государства есть механизмы помощи домохозяйствам.

"Мы не сможем возместить 100% всех затрат, но сможем компенсировать слишком большой рост в случае необходимости", - указал глава правительства.

Кариньш подчеркнул, что цены на топливо могут продолжить рост и рынку потребуется время, чтобы найти новый уровень цен.

"Это призыв к людям, которые каждый день ездят на машине, задуматься - в стране есть общественный транспорт, стоит подумать, как более рационально использовать машину, может быть, ездить вместе с соседом", - предложил премьер-министр.

Глава правительства указал, что в настоящее время невозможно точно смоделировать, какими могут быть инфляция и колебания цен, но призвал помнить, что "в Украине идет война, там гибнут люди, а для нас последствия - всего лишь более высокие цены".

"Напрасно думать и надеяться, что происходящая рядом война не будет иметь никаких последствий. Давайте будем спокойны, рациональны, не будем поддаваться слухам.

Цены идут вверх, но в какой-то момент они остановятся, обретут новый уровень, который, наверное, будет выше, чем сейчас. Значит, надо думать об изменении привычек", - повторил премьер-министр.

По словам Кариньша, необходимо подумать о более рациональной и адресной системе пособий, помогая главным образом малоимущим. Кроме того, в результате инфляции в бюджет поступает больше денег, которые можно перераспределить на пособия.