Суд: ограничивать торговые центры в пандемию было нарушением Конституции

Дело в письменном процессе рассматривалось месяц назад. Оно было инициировано по заявлениям SIA Eften Domina, SIA Jysk Linnen’n Furniture и SIA Vrpb. Компании обращались в суд по отдельности, но там решили дела объединить.

Компании обратились в суд с требованием проверить соответствие пункта 24.18 Правил Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" первому предложению статьи 91, а также первому и третьему предложениям статьи 105 Конституции.

Правила Кабинета министров предусматривали, что в торговом центре с общей торговой площадью более 7000 кв. м могли работать только те магазины, в которых 70% товара составляет продовольствие и предметы гигиены, а также аптеки, магазины оптики, кормов для животных, цветочные магазины, книжные магазины, магазины прессы, а также магазины компьютеров, программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования.

Первое предложение статьи 91 Конституции гласит, что все люди в Латвии равны перед законом и судом, а первое и третье предложения статьи 105 гласят, что каждый имеет право на собственность и право собственности может быть ограничено только в соответствии с законом.

Как сообщили агентству LETA в Конституционном суде, суд пришел к выводу, что в соответствии с первой и второй оспариваемыми нормами торговец не мог торговать в собственном магазине, расположенном в помещении крупного торгового центра. Таким образом, оспариваемые нормы затрагивали коммерческую деятельность и ограничивали права собственности.

Суд отмечает, что Кабинет министров не усмотрел существенных рисков распространения инфекции Covid‑19 в магазинах, расположенных в отдельных помещениях, так как люди перемещаются между этими магазинами на открытом воздухе, где риск распространения инфекции Covid‑19 минимален. Суд пришел к выводу, что нет существенной разницы с точки зрения риска распространения Covid-19 между крупным магазином торгового центра, отделенным от общих зон торгового центра и имеющим отдельный вход, и любым другим отдельным магазином.

Суд указал, что в процессе разработки нормы Кабинет министров не рассматривал возможность предоставления отдельного внешнего доступа к магазинам крупных торговых центров и, соответственно, не рассматривал вопрос, оправдывает ли оспариваемая норма различное отношение к торговцам.

Суд не констатировал, что различие в отношении к группам лиц в сопоставимых обстоятельствах, предусмотренное оспариваемыми нормами, может быть оправдано объективными фактами или аргументами. Таким образом, это различие в отношении не имеет законной цели.

Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Торговые центры смогут подавать в суд на государство и требовать компенсаций

Постановление по иску компаний, оспоривших нормы об ограничениях на работу крупных торговых центров в условиях пандемии Covid-19, позволит торговым центрам подавать в суд на государство и требовать компенсации, заявил судья Конституционного суда (КС) Гунар Кусиньш, комментируя сегодняшнее постановление КС.

КС сегодня признал нормы, устанавливающее ограничения на работу крупных торговых центров в условиях пандемии Covid-19, не соответствующими основному закону государства. Истцами были Eften Domina, Jysk Linnen’n Furniture и Vrpb. Компании обращались в КС по отдельности, но дела были объединены.

Предприятия обратились в КС с просьбой проверить соответствие пункта 24.18 правил Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19 первому предложению статьи 91-й, а также первому и третьему предложениям статьи 105-й Конституции.

Постановление Кабинета министров предусматривало, что в торговом центре с общей торговой площадью более 7000 кв. м могут работать только магазины, в которых продукты питания составляют не менее 70% ассортимента, а также аптеки, магазины оптики, магазины кормов для животных, цветочные магазины, книжные магазины, магазины прессы, компьютеров, программного обеспечения, телекоммуникационного оборудования.