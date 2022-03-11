Банк: компании уже пытались обойти санкции

В последние недели в ответ на войну России против Украины Европейский союз, США и другие страны ввели очень жесткие и обширные санкции против России и Беларуси, что заставляет многие бизнесы в этих странах искать способы обхода.

"Эксперты по банковским санкциям уже наблюдали попытки обойти санкции. Также Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) выпустила предупреждение о выявленных рисках в марте 2022 года". - сказала Менника

Сайва Крастиня, ведущий эксперт по вопросам санкций в банке Citadele, отмечает, что российские и белорусские экспортные рынки товаров и услуг во многих отраслях резко сократились, как из-за санкций и ограничений, так и из-за репутационных рисков. Что заставляет компании многих стран неохотно сотрудничать с ними.

Учитывая, что лица, включенные в санкционные списки, зачастую намеренно пытаются скрыть свою связь со сделками - как через длинные цепочки посредников, так и путем подделки документов или предоставления неполной информации, специалисты банка Citadele дают предпринимателям практические советы по выявлению попыток обойти санкции: