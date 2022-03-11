Банк: компании уже пытались обойти санкции

В последние недели в ответ на войну России против Украины Европейский союз, США и другие страны ввели очень жесткие и обширные санкции против России и Беларуси, что заставляет многие бизнесы в этих странах искать способы обхода.
"Эксперты по банковским санкциям уже наблюдали попытки обойти санкции. Также Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) выпустила предупреждение о выявленных рисках в марте 2022 года". - сказала Менника
Сайва Крастиня, ведущий эксперт по вопросам санкций в банке Citadele, отмечает, что российские и белорусские экспортные рынки товаров и услуг во многих отраслях резко сократились, как из-за санкций и ограничений, так и из-за репутационных рисков. Что заставляет компании многих стран неохотно сотрудничать с ними.
Учитывая, что лица, включенные в санкционные списки, зачастую намеренно пытаются скрыть свою связь со сделками - как через длинные цепочки посредников, так и путем подделки документов или предоставления неполной информации, специалисты банка Citadele дают предпринимателям практические советы по выявлению попыток обойти санкции:
- Неожиданно появляется новый потенциальный деловой партнер, особенно из региона СНГ, который предлагает начать сотрудничество в сфере, которое ранее осуществлялось с Россией или Беларусью. Существует риск использования третьей страны для сокрытия импорта или экспорта в Россию или Беларусь или из них.
- К вам обращается человек или компания и предлагает крайне выгодные разовые условия в сфере, в которой вы обычно не работаете. Существует риск того, что Россия или Беларусь будут добиваться поставок запрещенных товаров, особенно в сфере IT и других технологий.
- Вы пользуетесь услугами посредника, но посредник не предоставляет точной и документально подтвержденной информации о происхождении или пункте назначения товара, изготовителе или грузополучателе. Также возможно, что предоставленные документы имеют признаки подделки. Существует риск того, что одна из сторон в цепочке сделки будет подвергнута санкциям.
- В документах или реквизитах, предоставленных партнером из ЕС или третьей страны, указаны счета в российских или белорусских банках или адреса в этих странах. Существует риск совершения сделок в интересах попавших под санкции лиц.
- Новые партнеры, особенно из стран ЕС, где можно выявить признаки подставной компании, т.е. не выяснена точная структура собственности или структура очень сложная, часто задействованы офшоры, истинный бенефициар неизвестен. Существует риск использования прикрытия, компании которые на самом деле принадлежат людям, находящимся под санкциями.
- В сделке участвует необычное количество посредников, что затрудняет установление конечного грузополучателя или грузоотправителя. Существует риск, что лица в цепочки поставок находятся под санкциями.
- Поставки товаров, подпадающих под секторальные санкции, в третьи страны, но вблизи российской или белорусской границы или крупных транспортных узлов и портов. Существует риск того, что товар после доставки будет перемещен в одну из этих стран.