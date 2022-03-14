Пн, 14.03.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Объем грузоперевозок в Россию и Беларусь существенно сокращается

ФОТО: LETA

Объем грузоперевозок в Россию и Беларусь автотранспортом существенно сокращается, сказал в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш.

Грузоперевозки продолжаются, но, по последним данным, наблюдается существенное уменьшение их объемов. На прошлой неделе по сравнению с неделей ранее количество разрешений на перевозку грузов в Беларусь уменьшилось на 20%, в Россию - на 33%.

"Такая тенденция, скорее всего, будет продолжаться", - сказал Годиньш, отметив, что в основном осуществляются транзитные и почтовые перевозки.

Также грузоперевозчикам приходится долго простаивать на границах с Россией и Беларусью, например, при въезде в Латвию из России в очереди на границе приходится проводить до 10-12 дней в Терехово и до 8-10 дней в Гребнево, а при въезде из Беларуси на пункте пограничного контроля в Силене в очереди приходится стоять до шести дней, в Патерникеи - четыре дня.

По словам Годиньша, это усложняет перевозки и делает их более дорогими.

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