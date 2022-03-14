Объем грузоперевозок в Россию и Беларусь существенно сокращается

Грузоперевозки продолжаются, но, по последним данным, наблюдается существенное уменьшение их объемов. На прошлой неделе по сравнению с неделей ранее количество разрешений на перевозку грузов в Беларусь уменьшилось на 20%, в Россию - на 33%.

Также грузоперевозчикам приходится долго простаивать на границах с Россией и Беларусью, например, при въезде в Латвию из России в очереди на границе приходится проводить до 10-12 дней в Терехово и до 8-10 дней в Гребнево, а при въезде из Беларуси на пункте пограничного контроля в Силене в очереди приходится стоять до шести дней, в Патерникеи - четыре дня.