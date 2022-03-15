Голубева призвала самоуправления под Ригой пересмотреть отношение к приему беженцев

Она рассказала, что деятельность самоуправлений по приему беженцев с Украины очень различается. "В целом, конечно, достаточно много вкладывается в упорядочение процесса в Риге, все службы работают очень интенсивно", - сказала политик.

По информации, имеющейся в распоряжении министра, на данный момент в Риге в комиссию гражданской обороны с просьбой о размещении обратилось примерно 700 человек .

В Лиепае и Южнокурземском крае 276 беженцев, в Вентспилсе - 310, а в других местах гораздо меньше.

"Но я благодарна каждому самоуправлению, которое открывает центр для беженцев, как, например, в Цесисе. Я думаю, пришла пора и другим самоуправлениям, например, тем, что расположены в пригородах Риги и отправляют беженцев в столицу, ссылаясь на то, что у них нет возможностей, очень серьезно пересмотреть свою позицию", - призвала министр.

Она сообщила, что Министерство охраны окружающей среды и регионального развития также планирует обратиться с аналогичным призывом к местным властям.