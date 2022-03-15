Вт, 15.03.2022
Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала
Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Голубева призвала самоуправления под Ригой пересмотреть отношение к приему беженцев

Голубева призвала самоуправления под Ригой пересмотреть отношение к приему беженцев

Мария Голубева ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Самоуправлениям, расположенным в пригородах Риги, следует пересмотреть свое отношение к вопросу приема военных беженцев, заявила Мария Голубева ("Для развития/За!") в программе Латвийского телевидения "Rīta panorāma (Утренняя панорама)" во вторник утром.

Она рассказала, что деятельность самоуправлений по приему беженцев с Украины очень различается. "В целом, конечно, достаточно много вкладывается в упорядочение процесса в Риге, все службы работают очень интенсивно", - сказала политик.

По информации, имеющейся в распоряжении министра, на данный момент в Риге в комиссию гражданской обороны с просьбой о размещении обратилось примерно 700 человек .

В Лиепае и Южнокурземском крае 276 беженцев, в Вентспилсе - 310, а в других местах гораздо меньше.

"Но я благодарна каждому самоуправлению, которое открывает центр для беженцев, как, например, в Цесисе. Я думаю, пришла пора и другим самоуправлениям, например, тем, что расположены в пригородах Риги и отправляют беженцев в столицу, ссылаясь на то, что у них нет возможностей, очень серьезно пересмотреть свою позицию", - призвала министр.

Она сообщила, что Министерство охраны окружающей среды и регионального развития также планирует обратиться с аналогичным призывом к местным властям.

Как сообщалось ранее, органы местного самоуправления по всей Латвии организуют прием военных беженцев с Украины, на которую 24 февраля вторглись российские войска.

Последние новости

НАВЕРХ
Back