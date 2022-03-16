Беженцам из Украины начали выплачивать пособия по гарантированному минимальному доходу

Конкретных людей обзванивают и назначают им определенное время на посещение центра поддержки для получения пособия.

В результате люди приходят в определенное время, не возникают очереди.

Беженцы также получают справки на получение европейских продуктовых наборов. Эти наборы также выдаются в Доме конгрессов.

Выплата пособий будет продолжаться в Доме конгрессов на протяжении всей недели, и, по словам Кондрате, планируется выплатить пособие по гарантированному минимальному доходу всем, кто подал заявку на его получение на этой неделе.

Выплаты пособий по гарантированному минимальному доходу продолжатся на следующей неделе, а также начнется выплата кризисных пособий.

Как сообщалось, пособие по гарантированному минимальному доходу составляет 109 евро на первого члена домохозяйства и 76 евро на каждого следующего.

Решение о единоразовом кризисном пособии в размере 272 евро для взрослых и 190 евро для детей правительство приняло вчера, установив его одинаковым для всех самоуправлений.