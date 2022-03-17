Фото, видео ⟩ В центре Риги возник "потоп"
Читатель RUS TVNET прислал в редакцию фото и видео огромного количества воды на пересечении улиц Элизабетес и Марияс в центре Риги.
Читатель RUS TVNET прислал в редакцию фото и видео огромного количества воды на пересечении улиц Элизабетес и Марияс в центре Риги.
По словам очевидца, еще час назад воды на этом месте не было. На месте происшествия также были замечены люди, предположительно, в строительной спецодежде и автомобиль муниципальной полиции.
На интерактивной карте Rīgas ūdens на этом перекрестке указаны "запланированные работы", информации об аварии на данный момент нет.
Видео: "Потоп" в центре Риги
Спустя время появились фотографии, на которых видно, что вода с перекрестка в основном ушла, оставив после себя много грязи.
Представитель Rīgas ūdens Артур Муцениекс сообщил, что на перекрестке произошла авария - лопнул водопровод диаметром 250 мм. На данный момент подача воды в водопровод прекращена, из-за чего ее не будет и в одном многоквартирном доме. Ожидаются также ограничения в движении транспорта.
Предприятие ждет начала ремонтных работ и надеется завершить их в течение ночи, если поломка не окажется серьезнее, чем представляется сейчас. В течение ближайших часов может появиться новая информация.