Фото, видео ⟩ В центре Риги возник "потоп"

По словам очевидца, еще час назад воды на этом месте не было. На месте происшествия также были замечены люди, предположительно, в строительной спецодежде и автомобиль муниципальной полиции.

На интерактивной карте Rīgas ūdens на этом перекрестке указаны "запланированные работы", информации об аварии на данный момент нет.

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Спустя время появились фотографии, на которых видно, что вода с перекрестка в основном ушла, оставив после себя много грязи.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Представитель Rīgas ūdens Артур Муцениекс сообщил, что на перекрестке произошла авария - лопнул водопровод диаметром 250 мм. На данный момент подача воды в водопровод прекращена, из-за чего ее не будет и в одном многоквартирном доме. Ожидаются также ограничения в движении транспорта.