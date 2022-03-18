Пт, 18.03.2022
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Дмитрий Нагиев, российский актер и телеведущий

Украинским беженцам выплатят по 500 евро при устройстве на работу. Куда обращаться?

Украинские беженцы в Доме конгрессов ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Государственное агентство занятости (NVA) выплатит единовременное пособие в размере 500 евро при трудоустройстве в Латвии украинским гражданам, покинувшим Украину из-за войны, сообщили в агентстве.

Для получения пособия необходимо в течение месяца с первого дня действия трудового договора подать заявление на получение пособия в любой из пунктов обслуживания клиентов NVA в Латвии.

Граждане Украины могут получить пособие, если трудовые отношения начались после 24 февраля текущего года и при условии, что они продолжаются в день подачи заявления.

Пособие можно получить только один раз, оно не облагается подоходным налогом с населения.

NVA напоминает, что украинские беженцы могут искать варианты трудоустройства через агентство, обратившись в любой пункт обслуживания клиентов или связавшись с сотрудниками NVA иным способом, а также самостоятельно.

Пункты обслуживания клиентов NVA работают с понедельника по четверг с 9:00 до 16:30, а по пятницам - с 9:00 до 15:00.

Сотрудники NVA также будет принимать в Рижском центре поддержки жителей Украины, который с 21 марта откроется в Риге на улице Калькю, 1.

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