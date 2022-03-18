Украинским беженцам выплатят по 500 евро при устройстве на работу. Куда обращаться?

Для получения пособия необходимо в течение месяца с первого дня действия трудового договора подать заявление на получение пособия в любой из пунктов обслуживания клиентов NVA в Латвии.

Граждане Украины могут получить пособие, если трудовые отношения начались после 24 февраля текущего года и при условии, что они продолжаются в день подачи заявления.

Пособие можно получить только один раз, оно не облагается подоходным налогом с населения.

NVA напоминает, что украинские беженцы могут искать варианты трудоустройства через агентство, обратившись в любой пункт обслуживания клиентов или связавшись с сотрудниками NVA иным способом, а также самостоятельно.

Пункты обслуживания клиентов NVA работают с понедельника по четверг с 9:00 до 16:30, а по пятницам - с 9:00 до 15:00.