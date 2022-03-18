Линкайтс поддерживает отмену антиковидных ограничений на путешествия

В четверг, 17 марта, Линкайтс встретился с членом правления Латвийской авиационной ассоциации Зигмаром Вестфалсом, чтобы обсудить текущую ситуацию и проблемы в отрасли, а также предложение об отмене оставшихся в силе ограничений на полеты в связи с коронавирусом.

В ходе встречи министр признал, что авиационная отрасль сильно пострадала от пандемии Covid-19 за последние два года, но в этом году она постепенно начала восстанавливаться, демонстрируя все более высокие результаты.

Однако развязанная Россией война в Украине стала новым ударом, и ситуация вновь стремительно меняется, поэтому сейчас важно снять все дополнительные ограничительные факторы, которые могли бы помешать адаптации авиационной отрасли к новым условиям и дальнейшему развитию.

Министр согласен с заявлением Латвийской авиационной ассоциации о том, что снятие ограничений и восстановление свободы передвижения является важным стимулом для роста всей индустрии туризма и путешествий.

Международный совет аэропортов Европы (ACI Europe) и Международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA) на этой неделе выступили с призывом отменить все связанные со здравоохранением ограничения, по крайней мере для рейсов в пределах Европейской экономической зоны, особенно в отношении тестирования, отслеживания контактов и сертификатов о вакцинации.