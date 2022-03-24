BKUS оказала помощь почти 90 украинским детям
На сегодняшний день в Детской клинической университетской больнице (BKUS) оказана помощь почти 90 детям из Украины, сообщила в телепередаче Rīta panorāma главврач больницы Ренате Снипе.
На сегодняшний день в Детской клинической университетской больнице (BKUS) оказана помощь почти 90 детям из Украины, сообщила в телепередаче Rīta panorāma главврач больницы Ренате Снипе.
На оказание медицинской помощи латвийским детям это небольшое количество детей из Украины не повлияло.
"Некоторые из этих детей ждут в общей очереди, ту часть, которая нуждается в помощи, принимают быстрее, но это делается дополнительно к основной работе", - сказала Снипе.
По ее словам, за помощью обращались как дети с хроническими заболеваниями, которым необходимы рецепты для продолжения лечения, так и дети с острыми заболеваниями. Из всех украинских детей, обратившихся в BKUS, госпитализация потребовалась десяти.
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