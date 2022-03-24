BKUS оказала помощь почти 90 украинским детям

На оказание медицинской помощи латвийским детям это небольшое количество детей из Украины не повлияло.

"Некоторые из этих детей ждут в общей очереди, ту часть, которая нуждается в помощи, принимают быстрее, но это делается дополнительно к основной работе", - сказала Снипе.

По ее словам, за помощью обращались как дети с хроническими заболеваниями, которым необходимы рецепты для продолжения лечения, так и дети с острыми заболеваниями. Из всех украинских детей, обратившихся в BKUS, госпитализация потребовалась десяти.