Tallink отложил возобновление рейса Рига - Стокгольм

Председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене рассказал, что после двух лет простоя компания Tallink была полностью готова к возобновлению работы на маршруте Рига - Стокгольм с 6 апреля. В феврале судно Isabelle прошло очередное техническое обслуживание, после чего прибыло в Рижский порт, и была запущена активная рекламно-информационная кампания.

Ныгене также отметил, что решение правительства Латвии о снятии антиковидных ограничений с 1 апреля дало положительный импульс возобновлению рейсов.

В то же время председатель правления компании заявил, что, хотя все факторы указывали на возможность возобновления регулярного паромного сообщения между Латвией и Швецией, война России в Украине в конце февраля привела к пересмотру планов и вынудила отложить возобновление маршрута на несколько месяцев.

Tallink свяжется со всеми пассажирами, забронировавшими билеты, и предложит альтернативные варианты для путешествия или варианты отмены резервации.

Рейсы по маршруту Рига - Стокгольм были приостановлены на два года из-за пандемии Covid-19.

Tallink Grupp осуществляет паромные перевозки в Балтийском море под брендами Tallink и Silja Line. Акции компании котируются в официальном списке Таллиннской фондовой биржи. Крупнейшим акционером является эстонская инвестиционная компания Infortar, которой принадлежит 40% Tallink Grupp.