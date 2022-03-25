Появились первые таксисты - беженцы из Украины
В регистр водителей такси внесены первые жители Украины, сообщила агентству LETA представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне.
В регистр водителей такси внесены первые жители Украины, сообщила агентству LETA представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне.
Она отметила, что это произошло в пятницу, 18 марта.
"Жителям Украины, которые отправились в бега из-за войны, предоставляется возможность без знания государственного языка работать водителями такси на территории Латвии", - указывает председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш.
Он также призывает жителей быть понимающими, если эти автоводители сразу не поймут все сказанное пассажирами и не смогут ответить на латышском языке, а также быть отзывчивыми, чтобы время, которое жители Украины проводят вне дома, прошло бы для них легче.
К гражданам Украины для регистрации в регистре водителей такси не предъявляют требование о знании государственного языка, а также не запрашивают у них подтверждение об отсутствии запрета на вождение, которое обычно требуется в случаях выдачи водительского удостоверения в иностранных государствах.
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