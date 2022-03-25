Российский газ в рублях для "недружественных стран": а что, если откажутся? Объясняет экономист

Обнулить Россию практически невозможно. С Венесуэлой сколько ни старались, все равно не обнулили. Хотя как поставщик страна гораздо меньше России. Понятно, что с российским экспортом это сделать на порядок сложнее.

— То есть западные страны готовы закрыть глаза на санкции против Ирана и Венесуэлы, лишь бы лишить Россию нефтегазовых денег?

— Как мы понимаем, там не произошло прорывов. То есть быстро о чем-то договориться не удалось. Но они готовы, естественно, на какие-то компромиссы. При этом в тех же США есть разные мнения по поводу того, что, мол, обниматься с [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро или, там, с аятоллой [Хаменеи, духовным лидером Ирана] как-то не очень комильфо. Но внутри политического спектра мнения разные. Кто-то считает, что да, можно закрыть глаза, можно договариваться с Мадуро; кто-то считает, что ни в коем случае договариваться с Мадуро нельзя, и так далее. Для них это тоже сложный процесс, он требует каких-то внутренних согласований, они не могут просто принять решение, и все.

— Куда Россия может перенаправить поставки в случае, если Европа все-таки начнет отказываться от сырья?

— Куда-то в Азию. В первую очередь в Китай и Индию. Есть разные схемы. Та же венесуэльская нефть продается, хотя она находится под санкциями — и при этом действует механизм вторичных санкций, то есть, если кто-то покупает венесуэльскую нефть, он подставляется. Соответственно, что делают сейчас крупные китайские компании CNPC или Sinopec? Они не покупают венесуэльскую нефть напрямую. Нефть по всяким мутными схемам поставляется в Малайзию. Там она с чем-то смешивается — и получается, что китайские компании покупают малайзийскую нефть.

Понятно, что Россия в этом случае большой игрок, у нее больше объем, поэтому такую схему сложнее проделать. Часть экспорта Россия потеряет.

Дополнительный негативный эффект связан с тем, что будут достаточно большие скидки — 20–30 долларов за баррель. Это очень много. Может быть, будет поменьше, если какие-то схемы будут найдены.

— Насколько сильно пострадает бюджет от этих скидок?

— Можно прикинуть. Условно говоря, до 24 февраля цена нефти была 100 долларов за баррель. Сейчас цена нефти марки Brent — 115 долларов. Даже если мы считаем, что скидка будет 20–30 долларов, то из-за того, что произошел рост цены на 15 долларов, потеря по сравнению с периодом до 24 февраля — 5–10 долларов за баррель; что, конечно, плохо и неприятно, но это и не 70 долларов. Рост цены [на нефть] в мире компенсирует России потери в объемах и потери в стоимости сырья. Для Запада если цена улетит в небеса, санкции становятся бессмысленными — потому что западная экономика несет большие потери, а российская экономика теряет меньше. Она забирает часть выигрыша от цены.

Плюс-минус нефтегазовые доходы особенно не пострадают, притом что курс рубля обвалился. Не думаю, что есть какая-то угроза стабильности ни в 2022 году, ни в 2023-м.

— Будет ли Евросоюз сейчас форсировать идею энергоперехода?

— Мне кажется, нет. В какой-то степени, может, будет больше возобновляемых источников энергии в Европе. Но в этом году, сколько бы ветряков ни построили, это не позволит отказаться от российского газа.

У этих целей разные приоритеты: снижать зависимость от российского газа — это цель номер один, а энергетический переход — это цель номер два.

— То есть это две параллельные истории?

— Да. Судя по тому, что сейчас происходит, более важная задача — снижать покупки российского газа.

— А что насчет энергоперехода в России? Владимир Путин заявлял, что у России есть будущее в водородной энергетике. Эту идею можно похоронить?

— Я думаю, идея декарбонизации умерла, еще не родившись. В целом вся эта тематика основывается на какой-то кооперации. Тот же водород. Все планы России основывались на том, что мы будем продавать водород в западные страны. Ну какой водород сейчас, о чем вы? Это все не в текущих реалиях.