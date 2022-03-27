Вс, 27.03.2022
Мы не понимаем, как выжить. Петр Авен, российский миллиардер
Петр Авен, российский миллиардер

В каких случаях в Латвии могут конфисковать имущество российских олигархов?

Эдгар Ринкевич ФОТО: LETA

Месяц после вторжения России в Украину означает и месяц, в течение которого ЕС, США и другие западные страны регулярно пополняют санкционные списки в связи с войной все новыми российскими и белорусскими лицами - как физическими, так и юридическими. Поэтому все чаще появляется информация об активистах, проникающих в собственность подверженных санкциям олигархов и призывающих передать ее для размещения украинских беженцев. Юридически эта собственность не конфискована, а заморожена и арестована. Однако в будущем это может измениться, и не исключено, что в Латвии в отдельных случаях это может произойти раньше, чем закончится война.

Как сообщает передача De Facto Латвийского телевидения, сейчас это зависит от наших правозащитных структур, в частности, от их способности обнаружить случаи обхода санкций и происхождение связанных с этим вещей - нелегально полученная вещь подлежит конфискации.

"Все замороженные российские активы - как государственные, так и индивидуальные - нужно использовать для восстановления послевоенной Украины". Такой твит министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича на английском языке достиг довольно большой аудитории - им поделились более 700 раз, а понравился он более чем трем тысячам человек. Ринкевич написал это в начале недели, когда был в Брюсселе на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС.

В интервью De Facto Ринкевич пояснил свою идею подробнее: "Наступит момент, когда война все-таки закончится. Я уверен, что Украина свою государственность и независимость сохранит, но я не берусь судить, какова будет цена ее восстановления. И сейчас было бы абсолютно неправильно ожидать, что Евросоюз, США, Всемирный банк, другие страны, которые готовы, будут восстанавливать то, что Россия разрушила. Мы арестовали активы Центрального банка России на сотни миллиардов евро, да, у нас арестованы и активы частных лиц.

Если в данном случае, возможно, не будет  юридического пути, а только заморозка, тогда нужно говорить, может быть, о какой-то конфискации, но, честно говоря, я эту идею поддерживаю.

Я не знаю, получит ли она поддержку, так как это реальная конфискация с юридическими последствиями, но в то же самое время это и сигнал для России: разрушая Украину, нужно считаться с тем, что придется платить и за восстановление разрушенного.

Как пояснил Ринкевич, его идея сейчас прозвучала только "в форме свободной дискуссии" и относится к будущему, так как цель санкций - снизить возможности России вести активные боевые действия.

Конфисковать ее деньги или собственность ее граждан и предприятий, чтобы направить эти средства, например, на поддержку украинских беженцев, в рамках механизма санкций невозможно.

Однако теоретически возможности еще до конца войны конфисковать активы находящихся под санкциями граждан России в Латвии есть, указал министр: "Если, скажем, в ходе следственных мероприятий будет доказано, что собственность или деньги были вложены, чтобы их отмыть, или получены еще каким-то незаконным образом, то у наших правозащитных органов будет абсолютно обоснованная возможность пойти в суд и требовать конфискации этого имущества. Это два совершенно разных дела. Ну, Министерство иностранных дел менее ответственно за такие вещи".

De Facto напоминает, что в Латвии различная собственность - банковские счета, здания и участки земли, акции предприятий и принадлежащие фирмам транспортные средства - имеется у таких подверженных санкциям российских миллионеров и даже миллиардеров, как Петр Авен, Михаил Фридман, Дмитрий Мазепин и его сын Никита, Алексей Мордашов, депутат Госдумы Алексей Нечаев.

О подозрительных действиях с предприятиями, связанными с Мазепиным, Авеном и Мордашовым, Регистр предприятий сообщил Службе финансовой разведки.

Возможное уклонение от санкций - проблема во всей Европе. Как сообщал BBC, российский миллиардер Алишер Усманов некоторые свои активы заранее передал связанным с ним трастам, поэтому его включение в санкционный список Великобритании этой собственности не угрожает.

Во вторник в передаче Šodienas jautājums Латвийского телевидения глава Службы финансовой разведки (FID) Илзе Знотиня подтвердила, что и в Латвии могут быть случаи, когда подверженные санкциям граждане России формально разорвали свою связь с собственностью еще до введения санкций.

Позднее De Facto подтвердили в FID, что число случаев возможного обхода санкций значительно выросло.

Если в 2020 и 2021 году FID получила соответственно 14 и 12 сообщений о подозрительных сделках в связи с возможным обходом санкций, то в этом году уже до 22 марта было получено 12 таких сообщений.

Большинство сообщений за последние три года были получены именно по поводу санкций, установленных против российских и белорусских физических и юридических лиц. В течение последнего месяца FID получила восемь сообщений о подозрительных сделках, связанных с возможным обходом санкций, установленных в связи с войной России в Украине. Шесть из них были получены в течение последних полутора недель.

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