В каких случаях в Латвии могут конфисковать имущество российских олигархов?

Если в данном случае, возможно, не будет юридического пути, а только заморозка, тогда нужно говорить, может быть, о какой-то конфискации, но, честно говоря, я эту идею поддерживаю.

Я не знаю, получит ли она поддержку, так как это реальная конфискация с юридическими последствиями, но в то же самое время это и сигнал для России: разрушая Украину, нужно считаться с тем, что придется платить и за восстановление разрушенного.

Как пояснил Ринкевич, его идея сейчас прозвучала только "в форме свободной дискуссии" и относится к будущему, так как цель санкций - снизить возможности России вести активные боевые действия.

Конфисковать ее деньги или собственность ее граждан и предприятий, чтобы направить эти средства, например, на поддержку украинских беженцев, в рамках механизма санкций невозможно.

Однако теоретически возможности еще до конца войны конфисковать активы находящихся под санкциями граждан России в Латвии есть, указал министр: "Если, скажем, в ходе следственных мероприятий будет доказано, что собственность или деньги были вложены, чтобы их отмыть, или получены еще каким-то незаконным образом, то у наших правозащитных органов будет абсолютно обоснованная возможность пойти в суд и требовать конфискации этого имущества. Это два совершенно разных дела. Ну, Министерство иностранных дел менее ответственно за такие вещи".

De Facto напоминает, что в Латвии различная собственность - банковские счета, здания и участки земли, акции предприятий и принадлежащие фирмам транспортные средства - имеется у таких подверженных санкциям российских миллионеров и даже миллиардеров, как Петр Авен, Михаил Фридман, Дмитрий Мазепин и его сын Никита, Алексей Мордашов, депутат Госдумы Алексей Нечаев.

О подозрительных действиях с предприятиями, связанными с Мазепиным, Авеном и Мордашовым, Регистр предприятий сообщил Службе финансовой разведки.

Возможное уклонение от санкций - проблема во всей Европе. Как сообщал BBC, российский миллиардер Алишер Усманов некоторые свои активы заранее передал связанным с ним трастам, поэтому его включение в санкционный список Великобритании этой собственности не угрожает.

Во вторник в передаче Šodienas jautājums Латвийского телевидения глава Службы финансовой разведки (FID) Илзе Знотиня подтвердила, что и в Латвии могут быть случаи, когда подверженные санкциям граждане России формально разорвали свою связь с собственностью еще до введения санкций.

Позднее De Facto подтвердили в FID, что число случаев возможного обхода санкций значительно выросло.

Если в 2020 и 2021 году FID получила соответственно 14 и 12 сообщений о подозрительных сделках в связи с возможным обходом санкций, то в этом году уже до 22 марта было получено 12 таких сообщений.

Большинство сообщений за последние три года были получены именно по поводу санкций, установленных против российских и белорусских физических и юридических лиц. В течение последнего месяца FID получила восемь сообщений о подозрительных сделках, связанных с возможным обходом санкций, установленных в связи с войной России в Украине. Шесть из них были получены в течение последних полутора недель.