Дистанцируясь от символической связи, комплекс Z-Towers меняет название

Айгарс Герхардс, коммерческий директор Towers Construction Management, объясняет смену названия желанием подчеркнуть поддержку Украины, а также дистанцироваться от символической связи буквы Z с названием проекта.

"В латинском алфавите 26 букв, и, решив включить Z в качестве одной из них в название проекта, мы хотели подчеркнуть расположение на канале Зунда. Очень жаль, что вот уже более 10 лет очень узнаваемый в Риге бренд может каким-либо образом ассоциироваться с символом военной пропаганды в виде буквы Z", - добавляет Герхардс.

Проект многофункциональной недвижимости Zunda Towers расположен на берегу канала Зунда. Разработчики проекта поясняют, что SPI RE Holding, входящий в SPI Group, начал разработку проекта более 15 лет назад, включив канал Зунда в название башен - "Башни Зунда", или Zunda Towers, - но, следуя тенденциям времени, название было сокращенно до Z-Towers.

Уже сообщалось, что Zunda Towers были введены в эксплуатацию в январе 2020 года. Общий объем инвестиций в комплекс достиг 200 миллионов евро.

Девелопером проекта выступает компания Towers Construction Management, принадлежащая российскому бизнесмену Юрию Шефлеру.

Общая площадь Z-Towers составляет почти 90 000 кв. м, в комплексе предусмотрены квартиры и офисы, а на первых пяти этажах - рестораны, конференц-залы, торговые площади, фитнес-центр, бассейн и СПА-зона.