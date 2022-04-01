Правительство планирует помочь бизнесу на миллионы евро

В докладе говорится, что планируется поддержка ликвидности в виде кредитов и гарантий, экспортные гарантии и поддержка собственного капитала.

Поддержка ликвидности в виде кредитов предоставляется в размере 40 млн евро, которые ранее были выделены на поддержку предприятий, пострадавших от пандемии Covid-19.

Планируется, что получателями этой поддержки станут малые и средние предприятия, а также крупные предприятия, в том числе ассоциации, кооперативы. Помощь предназначена для всех отраслей, кроме азартных игр, торговли табачными изделиями и алкоголем, финансового посредничества, недвижимости.

Сумма кредита планируется в размере до 1,5 млн евро, но не более 15% от среднего оборота за предыдущие три финансовых года или 50% от общих затрат на энергию за последние 12 месяцев.

Основными критериями предоставления поддержки являются влияние российской военной агрессии на Украине на экономические показатели компании и ее жизнеспособность. Поддержка будет оказываться через финансовое учреждение развития Altum.

На экспортные гарантии планируется выделить 7,47 млн евро, на поддержку собственного капитала - 32,1 млн евро .

Решение о выделении финансирования должно принять правительство.