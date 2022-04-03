У Латвии неиспользованных вакцин от Covid-19 - на десятки миллионов евро. Покупателей нет

Излишки вакцин возникли и будут продолжать расти, поскольку резервы вакцин остаются обязательными. Но количество вакцин, зарезервированных после первоначальной нехватки вакцин в Латвии, в несколько раз превышало численность населения, несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения призвала страны быть умеренными, чтобы хватило для бедных стран Африки и других государств. Неиспользованные вакцины из привилегированных стран, в том числе из Латвии, теперь туда попадают в качестве пожертвований.

Минздрав надеялся продать хотя бы часть вакцин, но пока неизвестно, найдется ли покупатель.

Несмотря на то, что более 450 000 человек все еще должны получить бустерную вакцину, люди за ней не идут, а лица, ответственные за вакцинацию, больше не планируют ее продвигать. Сделать прививку по-прежнему можно у семейного врача и в кабинетах вакцинации.

Самые большие запасы сейчас вакцин производства Pfizer, хранящиеся в сверххолодных холодильниках - 889 тысяч из общего количества в 1,87 миллиона доз. К лету запасы вакцины пополнятся еще на 326 000 доз. Кроме того, поставки планируются и после этого.

Проблема профицита впервые была поднята только в январе этого года в Национальном совете по иммунизации. Об этом заговорил Армин Калниньш, координатор по логистике отдела проекта вакцинации. К нему присоединился инфекционист Уга Думпис, который сказал, что должен быть национальный план того, что делать с оставшимися вакцинами против Covid-19, поскольку их общее количество может составить около трех миллионов.

Такой план действительно был составлен в Минздраве и обсуждался на заседании Кабмина в середине февраля. Однако ему был предоставлен статус ограниченного доступа, и правительство рассмотрело его при закрытых дверях. Из скудных объяснений, данных после встречи, в то время было ясно, что лучше всего будет продать вакцины, а если это не сработает, пожертвовать, как это было до сих пор.

Согласно информации De facto, стоимость закупленных вакцин, находящихся в настоящее время на хранении, оценивается в сумму до 30 млн евро; вместе с предстоящими поставками около 35 млн евро, и пока не найдены покупатели, чтобы вернуть хотя бы часть этой суммы.

Инесе Каупере, директор Департамента фармации Министерства здравоохранения, сказала, что страны, которым могут понадобиться вакцины, уже определены, но "они уже чувствуют, что в Европе могут остаться вакцины, и они, безусловно, были бы счастливее потратить меньше", - добавляет она.

Не помогает и в этой ситуации ограниченный срок годности вакцин. По крайней мере, половина доз в Латвии должна быть использована к середине лета или раньше. Это означает, что сохранить эту часть, если она снова понадобится осенью, невозможно. Кроме того, еще одна бустерная доза, вероятно, будет рекомендована только для групп риска, а не для всех.

Даце Завадска, председатель Национального совета по иммунизации, говорит, что крупномасштабная первичная вакцинация в ближайшие сезоны маловероятна. Кроме того, возможно, что в то время более актуальными будут другие вакцины, более эффективные против новых вариантов вируса.