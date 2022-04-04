Западные компании в России сталкиваются с двойной дилеммой

Бондаров - владелец небольшого бизнеса по 3D-печати. Он переехал в Соединенные Штаты из России 10 лет назад, но в России на него работает дизайнер. После введения санкций предприниматель больше не может платить дизайнеру в обычном режиме с помощью Western Union. В качестве временного решения он сделал это с помощью криптовалюты, совершив платеж через китайскую биржу, которая перевела необходимую сумму денег на банковский счет сотрудника.

"Пока это единственный выход. Я не хочу увольнять этого дизайнера, у него ребенок, семья", - сказал Бондаров Financial Times, добавив, что многие другие иностранные компании уже уволили дизайнера.

Спустя месяц после введения санкций малому бизнесу и транснациональным корпорациям приходится находить способы адаптироваться к новой ситуации, продолжать оборот средств и принимать непростые решения - либо приостанавливать деятельность в России, либо вообще покинуть страну.

Россия фактически "отрезана" от мировой финансовой системы. В результате санкций были заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, и теперь западным компаниям гораздо труднее продолжать работать в стране и платить российским работникам.

Из-за усиливающегося давления многие западные компании добровольно остановили, приостановили или прекратили деятельность в России. Visa и Mastercard больше не принимают платежи из России, Apple и Google приостановили мобильные платежи, а местные рестораны McDonald's и Starbucks теперь закрыты.

Йельская школа менеджмента подсчитала, что с российского рынка ушли более 450 компаний. Среди них Accenture, уволившая более 2300 сотрудников в России, Johnson & Johnson, которая на прошлой неделе объявила о прекращении продажи в России средств гигиены, оставив на рынке только товары для здоровья, и многие другие предприятия.

Однако десятки компаний, таких как Koch Industries и Korn Ferry, продолжают работу в РФ. Эти компании привлекли к себе широкое внимание, в том числе со стороны украинских чиновников, которые обвинили их в получении "кровавой прибыли".

Некоторые из этих компаний, впрочем, планируют пересмотреть свою будущую деятельность. Например, американский производитель упаковки для напитков Ball Corporation заявил, что "компания выполняет свои обязательства в России". Однако позже тон изменили, заявив, что доля российского бизнеса, составляющая 4% от общей выручки, будет продана.

Для некоторых компаний уход с российского рынка является болезненным вопросом. Многие предприятия, от управляющих отелями до производителей продуктов питания, говорят, что "чувствуют ответственность за своих сотрудников и потребителей в России".

"Одно дело, если вы Gucci и продаете сумочки. Эта компания видит, что платежные карты отключены и продавать дорогие вещи уже не выгодно. Другое дело, если у компании есть крупные производственные мощности в России",

- сказал генеральный директор Russell Reynolds Константин Александракис. Одним из главных рисков для западного бизнеса является угроза российского правительства национализировать активы компании.

Тем временем Дейл Бакнер, глава охранной компании Global Guardian, заявил, что его компания проводит "миссию по эвакуации" для вывоза оборудования предприятия из России. Бакнер сказал, что увеличились также риски кибербезопасности.

Некоторые западные компании, такие как Cushman & Wakefield, нашли покупателей на российские части своего бизнеса.

У других компаний появляются проблемы с уходом с российского рынка, поскольку их акциями управляют местные партнеры, занявшие деньги у финансовых учреждений, на которые распространяются санкции.

Различные опасения и практические препятствия заставили многие западные компании осознать, что возвращение на российский рынок, безусловно, не будет краткосрочным вопросом.

Многим компаниям, как Бондарову, придется думать, что делать дальше: приостановить или насовсем закрыть бизнес в России.

К тому же - возникает двойная дилемма - если сотрудников уволят, компания потеряет свою репутацию в их глазах. Если он продолжит работать в России - потеряет международную репутацию.

Однако, по словам экспертов, опрошенных Financial Times, компании осознают, что последствия и риски при продолжении работы в России очень высоки и обходятся дорого.