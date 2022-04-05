Вт, 5.04.2022
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Джек Уотлинг

Домбровскис: война в Украине не вызовет рецессию экономики ЕС

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Из-за войны на Украине европейская экономика переживет резкое замедление темпов развития, но не рецессию, заявил в понедельник вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

В феврале, незадолго до нападения России на Украину, ЕС прогнозировал, что экономика еврозоны вырастет в этом году на 4%, продемонстрировав сильное восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Теперь эти прогнозы обязательно будут скорректированы, и 16 мая будут опубликованы новейшие расчеты.

"Конечно, есть риски, но у наших экономик достаточно энергии, чтобы держаться на низком уровне роста", - сказал комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Домбровскис считает, что ЕС сможет выдержать потрясение, вызванное отказом блока от российского газа.

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