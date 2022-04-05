Клиентам банка SEB теперь наконец-то доступен Apple Pay

"Платежная карта есть у более чем 400 000 клиентов банка SEB, и Apple Pay было одним из самых ожидаемых цифровых решений. Расплачиваться с помощью iPhone или Apple Watch очень просто, поэтому мы рады, что этот удобный, безопасный и конфиденциальный способ оплаты теперь входит в наш спектр цифровых услуг", - заявил член правления банка SEB Арнис Шкапарс.

Чтобы совершить бесконтактную оплату с помощью Apple Pay, покупателю достаточно приблизить свой iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Совершать покупки с помощью Apple Pay безопасно, поскольку для этого необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или кода доступа к устройству, а также уникального одноразового кода безопасности. Apple Pay можно использовать в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кафе и многих других местах.

Клиенты могут использовать Apple Pay на своих iPhone, iPad и компьютерах Mac, чтобы делать покупки быстрее и удобнее в мобильных приложениях или в интернет-магазинах через браузер Safari. С Apple Pay не нужно создавать учетные записи пользователей или регулярно повторно вводить информацию о доставке и способе оплаты. При помощи Apple Pay также можно расплачиваться в приложениях Apple Watch.

Когда клиенты добавляют кредитную или расчетную карту к Apple Pay, фактический номер карты не сохраняется на устройстве или на серверах Apple. Вместо этого генерируется уникальный номер учетной записи устройства - так называемый номер цифровой карты. Этот номер зашифрован и надежно хранится на чипе Secure Element, предназначенном для безопасного хранения платежной информации на устройстве.

Клиенты могут начать использовать Apple Pay, как только карта будет добавлена к их iPhone, Apple Watch, iPad или Mac. Все преимущества, предоставляемые картами банка SEB, остаются доступными для клиентов.