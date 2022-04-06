Orkla: цены на продукты продолжат расти

Он пояснил, что Украина и Россия исторически являются крупнейшими в мире производителями и поставщиками некоторых видов продовольственного сырья, например, подсолнечного масла, картофеля, кукурузы и пшеницы, а также природного газа и удобрений. Война в Украине окажет серьезное влияние на глобальную цепочку поставок продовольствия, что приведет к переориентации и поиску новых решений в каждом секторе.

По словам Дидрихсонса, в краткосрочной перспективе такая ситуация создает недоступность различного сырья, смятение на мировом рынке и резкое повышение цен на сырье.

Отрасли, косвенно связанные с пищевой промышленностью, такие как производство упаковочных материалов, также пострадают, поскольку они сильно зависят от цен на энергоносители. В свою очередь, резкий рост цен на топливо влияет на стоимость транспортных услуг и цены на конечную продукцию.

"К более дорогому продовольственному сырью, более дорогим транспортным услугам, ценам на упаковочные материалы в процессе производства добавится быстрый рост цен на энергоносители, в результате, даже если нам удастся решить проблемы с поставками, рост цен неизбежен", - заявил представитель Orkla.

В сегменте продуктов питания практически нет категории, которой бы это не коснулось, добавил он.

По мнению Дидрихсонса, цены могут немного упасть по мере восстановления цепочек поставок и поиска альтернатив, но потребители и производители не должны ожидать, что в ближайшие годы они будут ниже, чем до войны в Украине. "Уже сегодня мы видим, что цены на продукты питания продолжат расти и в 2023 году", - сказал он.

Отвечая на вопрос о необходимой поддержке, Дидрихсонс сказал, что дорожает ряд основных потребностей людей, включая продукты питания, жилье и медицинское обслуживание, поэтому необходимо найти решения для поддержки общественных групп с низкими доходами. Это могут быть целевые дотации, пособия, сниженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС).

По его мнению, бизнес необходимо более активно поддерживать различными финансовыми инструментами, в том числе из структурных фондов ЕС, для модернизации производственных процессов, оборудования и производственных помещений с целью повышения их энергоэффективности.

Дидрихсонс также подчеркнул необходимость поиска решений, позволяющих прекратить нынешнюю зависимость страны от российского газа.

Он также подчеркнул, что предприниматели хотят ясности и большей уверенности в стратегиях и планах государства в этих областях, чтобы иметь возможность адаптироваться, поскольку ясно, что для внедрения новых решений потребуются большие финансовые и временные ресурсы.