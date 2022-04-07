"Плохой опыт". Пассажиры недовольны возможным переходом водителей Yandex в Bolt

"Очень недовольна переквалификацией водителей Yandex в Bolt", - пишет пользователь Twitter. В соцсетях называют различные причины - не нравятся машины, водители нарушают правила дорожного движения, поездка занимает больше времени. Bolt разговора о переквалификации водителей не комментирует, но отмечает - водители должны соответствовать различным критериям, чтобы начать работу на платформе.

Как указал региональный руководитель Bolt в Латвии Раймонд Берзиньш, бренд постоянно призывает новых водителей присоединиться к платформе. Платформу часто используют как таксомоторные предприятия, так и индивидуальные водители.

"Число пользователей нашей платформы растет, кроме того, водители, предлагающие услуги Bolt, могут предлагать их и на других платформах, что многие делали и ранее", - прокомментировал Берзиньш.

Водители должны соответствовать различным критериям, чтобы начать работу на платформе, например, должны быть действующие водительские права, минимум трехлетний опыт водителя, карточка водителя такси. Кроме того, установлен порядок, как происходит регистрация и обязательное обучение - команда Bolt проверяет регистрацию и прогресс теста обучения перед началом работы на платформе.

Водителям доступны различные дополнительные обучения, чтобы лучше квалифицироваться для предоставления специфической категории, например, категории "Assist", в которой водители обучены, чтобы помогать пассажирам с особыми потребностями попасть из пункта А в пункт Б.

Однако, если во время поездки что-то пошло не так и появились сложности, представитель Bolt отмечает - необходимо незамедлительно связаться со службой поддержки клиентов. Берзиньш отметил, что Bolt придерживается своих принципов - обеспечивать качественные услуги клиентам и нормальные условия для водителей.

Напомним, с 23 марта Автотранспортная дирекция аннулировала регистрацию Yandex Taxi, а также блокировала деятельность мобильного приложения Yandex Go. Решение было принято после констатации того, что компания обеспечивает активный обмен данными с размещенными в России серверами.