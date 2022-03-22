Блокировка Yandex Go: комментарий платформы и протест таксистов

"Мы не согласны с блокировкой и тем более с ее официальной мотивацией. Планируем оспаривать решение. Команда Yandex Go никогда не отрицала, что алгоритмы сервиса могут использовать российские серверы наряду с финским дата-центром. Данные пользователей Латвии хранятся в строгом соответствии с нормами ЕС и GDPR - регламентом, который создавал и принимал ЕС, включая Латвию. Более того, в 2020 году наш сервис успешно прошел регистрацию в АТД, которая подтвердила соответствие Yandex Go требованиям законодательства страны. Изменения в структуру сервиса мы с тех пор не вносили", - указали в пресс-службе.

В компании отметили, что на протяжении четырех лет Yandex Go помогал сотням тысяч жителей Латвии передвигаться по городам, а десяткам тысяч водителей - работать и кормить свои семьи. "Мы единственные на рынке обеспечивали бесплатную страховку для водителей и пассажиров, а также сотрудничали с благотворительными организациями Латвии, помогая тем, кто помогает другим", - указали в пресс-службе.

Таксисты объявили протест

Редакция RUS TVNET получила сообщение о готовящемся митинге водителей такси.

"Сегодня, 22 марта, в 15:00 у здания Автотранспортной дирекции по адресу Вальню, 30, состоится акция протеста таксистов.

Протест состоится в связи с оглашенным вчера решением дирекции заблокировать приложение Yandex, тем самым лишив многих водителей возможности работать и зарабатывать на жизнь себе и своим семьям".

Блокировка Yandex Go

В понедельник, 21 марта, стало известно, что Автотранспортная дирекция (АТД) постановила аннулировать регистрацию в Латвии сервиса Yandex.Taxi и заблокировать мобильное приложение Yandex Go, сообщила LЕТА представитель дирекции Зане Плоне.

Такое решение принято в связи с тем, что сервис обеспечивает активный обмен данными с серверами, которые размещены в России. Всем предприятиям электронных коммуникаций будет направлен запрос заблокировать мобильное приложение и веб-сайт Yandex Go.

Со среды, 23 марта, перевозчики больше не смогут использовать мобильное приложение Yandex Go, и этот поставщик услуг больше не сможет предоставлять услуги на территории Латвии, сообщила Плоне.

Представитель АТД указала, что в соответствии с законом об автоперевозках водители и перевозчики, которые будут продолжать использовать Yandex Go, могут быть оштрафованы за незарегистрированное использование веб-сайта.

Проводя фактическую оценку ситуации в отношении потока данных приложения Yandex Go, АТД зафиксировала IP-адреса, на которые приложение отправляло или откуда получало данные, и обнаружила, что Yandex Go осуществляет обмен данными с серверами, расположенными в России. АТД пришла к выводу, что данные о предлагаемых на территории Латвии и осуществляемых перевозках, водителях, транспортных средствах, платежных картах и произведенных платежах направляются для последующей обработки и хранения на серверах в России.

Руководитель АТД Кристиан Годиньш указал, что передача данных странам, которые не являются членами Европейского союза (ЕС) или НАТО, является серьезным нарушением, которое угрожает национальной безопасности и дает возможность получить доступ к данным жителей Латвии, пользующихся веб-сайтом или мобильным приложением. Поэтому будет аннулирована регистрация Yandex.Taxi, который обеспечивает деятельность сайта и приложения Yandex Go.

В настоящее время дирекция готовит запрос о блокировке, который будет направлен всем предприятиям электронной связи.

Это уже второй раз, когда АТД постановила заблокировать мобильное приложение Yandex Go на территории Латвии. В марте 2020 года приложение и сайт taxi.yandex.lv были заблокированы, так как поставщик услуг не зарегистрировался в АТД, но продолжал предоставлять услуги коммерческих перевозок.

Также сообщалось, что санкции ЕС в связи со вторжением России на территорию Украины были применены к исполнительному директору российской компании Yandex Тиграну Худавердяну. Однако после включения в список санкций ЕС Худавердян покинул должность.