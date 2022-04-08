ЕС запретил сухопутные грузоперевозки из России и Беларуси и заход российских судов в порты

Грузовые автоперевозки на территории ЕС, в том числе транзитные, запрещено осуществлять всем зарегистрированным в России и Беларуси автотранспортным компаниям. Также санкции предусматривают ограничения на импорт определенных товаров, которые экспортирует Россия или страной происхождения которых она является, в том числе угля и других видов твердого ископаемого топлива.

Латвия с соседними странами является одной из инициаторов введения этого пакета санкций.

Министр сообщения Талис Линкайтс выразил удовлетворение тем, что страны ЕС сумели о них договориться, и подчеркивает, что Латвия готова немедленно осуществить перечисленные меры, введя ограничения на перевозку грузов из России и Беларуси по автодорогам и закрыв латвийские порты для российских судов.

С учетом возможных ответных шагов Линкайтс призывает латвийских перевозчиков тщательно следить за решениями в этой сфере и обеспечить доставку находящихся в России и Беларуси транспортных средств назад в страны ЕС.

"Единым и жестким ответом ЕС, установив новые санкции, мы можем добиться достаточного давления на Россию и ощутимых результатов в борьбе Украины за демократию и свободу", - заявил министр.

Санкциями предусмотрены некоторые исключения, которые будут применяться к перевозкам сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи, почте.

Ограничения введены в рамках пятого пакета санкций в ответ на агрессию режима президента России Владимира Путина против Украины. Постановление вступает в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС, а требования об ограничении автоперевозок и захода в порты судов должны быть введены в течение семи дней с момента публикации.