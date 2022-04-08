Годовая инфляция в марте достигла 11,5%. Цены выросли на продукты питания, транспорт и жилье

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия увеличился на 4%. За год цены на табачные изделия выросли в среднем на 6,1%. Цены на алкогольные напитки выросли на 2,8% за счет подорожания крепких напитков, вина и пива.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, увеличился на 14,5%. Наиболее значительный рост цен в течение года был на тепловую энергию и природный газ. Выросли цены на твердое топливо, вывоз мусора, материалы для содержания и ремонта жилища, арендная плата, стоимость услуг канализации, услуг по управлению жилищем, водоснабжение.

В группе обустройства жилья цены выросли в среднем на 7,4%, в основном за счет подорожания мебели, средств для уборки, бытовой техники, неэлектрической кухонной утвари и предметов.

В группе здравоохранения средний уровень цен за год увеличился на 5,5%. Более дорогими стали стоматологические услуги, специализированные медицинские услуги и фармацевтические продукты.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли на 22,9%, что обусловлено ростом цен на топливо на 43,3%. Дизель стал дороже на 45,7%, бензин на 40,5%, автогаз на 35,8%. Вырос средний уровень цен на автомобили, техническое обслуживание и ремонт личного транспорта, запасные части и аксессуары.

Товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, подорожали на 4,2%. Дороже стоили развлекательные и спортивные услуги, корм для животных, цветы, игрушки, абонентская плата за телевидение. Книги и персональные компьютеры стали дешевле.

В группе прочих товаров и услуг цены выросли на 8,5%, на что существенное влияние оказал рост цен на средства личной гигиены и косметику. Подорожали также автострахование, услуги парикмахерских и салонов красоты.

В остальных группах наиболее значительный рост цен пришелся на услуги общественного питания, одежду, обувь и телекоммуникационные услуги.

По сравнению с февралем текущего года средний уровень потребительских цен в марте вырос на 3,3%. Наиболее существенное влияние на изменение цен оказал рост цен на товары и услуги, связанные с транспортом, продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги для жилья, одежду и обувь, разные товары и услуги, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, алкогольные напитки и табачные изделия.

За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,6%. Наиболее существенное влияние на увеличение среднего уровня цен в группе оказали кофе (на 6,6%), свежие овощи (на 4,8%), хлеб (на 2,5%) и свежие фрукты (на 2,5%). Подорожали мясо птицы (на 4,1%), свинина (на 3,4%), говядина (на 5,4%) и мясные продукты (на 1,6%).