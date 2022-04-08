Пт, 8.04.2022
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Годовая инфляция в марте достигла 11,5%. Цены выросли на продукты питания, транспорт и жилье

ФОТО: LETA

Потребительские цены в Латвии в марте этого года выросли на 3,3% по сравнению с февралем, а по сравнению с мартом 2021 года - на 11,5%, сообщает Центральное статистическое управление.

При этом средний уровень потребительских цен за 12 месяцев увеличился на 5,6% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в марте по сравнению с мартом 2021 года оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги, связанные с транспортом, жильем, разные товары и услуги, здравоохранение, алкогольные напитки и табачные изделия, товары и услуги для отдыха и культуры, обустройство жилья.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 14,7%. Наиболее существенное влияние на увеличение среднего уровня цен в группе оказал рост цен на свежие овощи (22%) и картофель (58,6%).

Подорожали сыр и творог (на 23,1%), молочные продукты (на 24,2%), молоко (на 23,3%), йогурты (на 24,9%), хлеб (на 13,7%), мука и крупы (на 39%), кондитерские изделия (на 7,8%), макаронные изделия (на 23,2%) и рис (на 25,2%).

Также дороже стало мясо птицы (на 19,1%), свежие фрукты (на 14,8%), кофе (на 14,8%), растительное масло (на 37,1%), мороженое (на 20,1%), вяленое, соленое и копченое мясо (на 3,8%), мясные продукты (на 11,2%), сливочное масло (на 14%), сахар (на 16,4%), варенье и мед (на 12,4%), рыба и морепродукты консервированные или переработанные (на 9,6%), шоколад (на 6,2%), свежая или охлажденная рыба (на 11,7%), фруктовые и овощные соки (на 6,7%), соль и специи (на 19,6%), оливковое масло (на 15,2%). Дешевле на 4,6% стала свинина.

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия увеличился на 4%. За год цены на табачные изделия выросли в среднем на 6,1%. Цены на алкогольные напитки выросли на 2,8% за счет подорожания крепких напитков, вина и пива.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, увеличился на 14,5%. Наиболее значительный рост цен в течение года был на тепловую энергию и природный газ. Выросли цены на твердое топливо, вывоз мусора, материалы для содержания и ремонта жилища, арендная плата, стоимость услуг канализации, услуг по управлению жилищем, водоснабжение.

В группе обустройства жилья цены выросли в среднем на 7,4%, в основном за счет подорожания мебели, средств для уборки, бытовой техники, неэлектрической кухонной утвари и предметов.

В группе здравоохранения средний уровень цен за год увеличился на 5,5%. Более дорогими стали стоматологические услуги, специализированные медицинские услуги и фармацевтические продукты.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли на 22,9%, что обусловлено ростом цен на топливо на 43,3%. Дизель стал дороже на 45,7%, бензин на 40,5%, автогаз на 35,8%. Вырос средний уровень цен на автомобили, техническое обслуживание и ремонт личного транспорта, запасные части и аксессуары.

Товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, подорожали на 4,2%. Дороже стоили развлекательные и спортивные услуги, корм для животных, цветы, игрушки, абонентская плата за телевидение. Книги и персональные компьютеры стали дешевле.

В группе прочих товаров и услуг цены выросли на 8,5%, на что существенное влияние оказал рост цен на средства личной гигиены и косметику. Подорожали также автострахование, услуги парикмахерских и салонов красоты.

В остальных группах наиболее значительный рост цен пришелся на услуги общественного питания, одежду, обувь и телекоммуникационные услуги.

По сравнению с февралем текущего года средний уровень потребительских цен в марте вырос на 3,3%. Наиболее существенное влияние на изменение цен оказал рост цен на товары и услуги, связанные с транспортом, продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги для жилья, одежду и обувь, разные товары и услуги, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, алкогольные напитки и табачные изделия.

За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,6%. Наиболее существенное влияние на увеличение среднего уровня цен в группе оказали кофе (на 6,6%), свежие овощи (на 4,8%), хлеб (на 2,5%) и свежие фрукты (на 2,5%). Подорожали мясо птицы (на 4,1%), свинина (на 3,4%), говядина (на 5,4%) и мясные продукты (на 1,6%).

Дороже стали сыр и творог (на 3%), молочные продукты (на 3,1%) и молоко (на 3,5%). С окончанием акций выросли цены на мороженое (на 5,3%), растительное масло (на 8%) и шоколад (на 3,4%). Подорожали также соль и специи (на 10,5%), варенье и мед (на 4,7%), сахар (на 5%), мука и крупы (на 2,1%), свежая или охлажденная рыба (на 4%) и макаронные изделия (на 3,1%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц увеличился на 0,9%, в основном за счет роста цен на табачные изделия (на 1,3%). Алкогольные напитки подорожали на 0,6%, в том числе вино на 2,5% и пиво на 0,4%.

Средний уровень цен на одежду и обувь в марте вырос на 7%, что связано с началом нового весеннего сезона. Цены на одежду выросли на 6,7%, на обувь - на 8,2%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, увеличился на 2,8%. Подорожали электроэнергия, твердое топливо, тепловая энергия, а также материалы для содержания и ремонта жилья.

За месяц товары и услуги, связанные с транспортом, подорожали на 9,4%, в основном за счет роста цен на топливо на 17,1%. Цены на дизельное топливо выросли на 20,3%, бензин - на 15%, автогаз - на 2,5%. Дороже стали пассажирский авиатранспорт, запчасти и аксессуары для личного автотранспорта.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли на 1%. Средний уровень цен упал на персональные компьютеры и цветы.

В группе прочих товаров и услуг средний уровень цен увеличился на 4,7%, в основном за счет роста цен на товары личной гигиены и косметики, автострахование и неэлектрические средства личной гигиены.

В остальных группах наиболее существенно подорожали товары для уборки дома, услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги, услуги ресторанов и кафе, телекоммуникационные услуги.

По сравнению с 2015 годом потребительские цены в марте 2022 года были выше на 22,7%. Цены на товары выросли на 22,7%, а на услуги - на 21,4%.

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