Latvijas pasts планирует приобрести услуги аутсорсинга за 1,3 млн евро

Компания объявила закупку на приобретение данной услуги в рамках общего соглашения.

Общее соглашение будет заключено на два года или до тех пор, пока общая максимальная сумма заказов не достигнет 1 351 511 евро, в зависимости от того, какое условие вступит в силу раньше.

В рамках общего соглашения Latvijas pasts не будет ограничена конкретным объемом заказов и будет размещать заказы в соответствии с потребностями и собственными финансовыми возможностями.

Представитель Latvijas pasts Гундега Варпа пояснила, что временные работники в основном нужны для обработки не запланированных ранее, нерегулярных или сезонных почтовых отправлений в крупном масштабе. Например, в ситуациях, когда компания вдруг получает значительно больше отправлений, чем предполагалось ранее, или в традиционно загруженные периоды - перед новогодними праздниками.

В прошлом году в месяцы наиболее масштабного распространения Covid-19 поток международных почтовых отправлений был очень неравномерным, при этом часто одновременно поступало большое количество товаров из-за рубежа, которые нужно было оперативно обрабатывать в сортировочном комплексе Latvijas pasts.

"Соответственно, есть месяцы, когда мы более интенсивно используем возможность по привлечению внешней рабочей силы, а есть месяцы, когда в этом нет необходимости", - пояснила Варпа.

В прошлом году Latvijas pasts чаще всего использовала привлеченных по соглашению аутсорсинга сотрудников для сортировки транзитных посылок и обработки других типов почтовых отправлений. В самые интенсивные месяцы временный персонал заменял несколько десятков трудовых ставок, при этом минимальный объем привлеченного извне персонала заполнял от десяти до двадцати ставок.

Варпа подчеркнула, что в связи с событиями в мире в этом году прогнозировать объем работ сложно, и в настоящее время компания справляется собственными силами. Однако Latvijas pasts допускает, что в этом году, как и прежде, в конце года потребуются дополнительные сортировщики, складские работники и грузчики.

Во время активной фазы пандемии Covid-19 в конце 2021 и начале этого года в компании по причине заболевания отсутствовали сотрудники самых разных профессий, но в особенности Latvijas pasts ощутила нехватку почтальонов и операторов почтовых отделений, которые имеют непосредственный контакт с большим количеством людей ежедневно.

Временный персонал не используется для замены почтальонов или персонала почтовых отделений.

В случае отсутствия почтальона или оператора почтового отделения его обязанности в отделении или на обслуживаемой территории распределяются между резервным персоналом и другими работниками почтового отделения или пункта доставки, пояснила Варпа. Работа оператора почтового отделения и почтальона требует освоения большого количество навыков, например, оператор почтового отделения должен быть знаком с широким спектром услуг Latvijas pasts, видами отправлений, тарифами, классификацией стран для обмена почтой, с действием кассовых систем и т.п., а почтальон - с особенностями территории обслуживания, включая коды подъездов, расположение входных дверей и почтовых ящиков, а также систему адресации, которая часто бывает сложной, беспорядочной или ненаглядной на разных территориях Латвии.

Latvijas pasts является полностью государственным предприятием, в котором на постоянной основе трудоустроено приблизительно 3200 человек.