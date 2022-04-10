Latvijas pasts планирует приобрести услуги аутсорсинга за 1,3 млн евро
ГАО Latvijas pasts планирует приобрести услугу по аутсорсингу, или привлечению временного персонала, за 1,352 млн евро, сообщает Бюро по надзору за закупками (БНЗ).
ГАО Latvijas pasts планирует приобрести услугу по аутсорсингу, или привлечению временного персонала, за 1,352 млн евро, сообщает Бюро по надзору за закупками (БНЗ).
Компания объявила закупку на приобретение данной услуги в рамках общего соглашения.
В рамках общего соглашения Latvijas pasts не будет ограничена конкретным объемом заказов и будет размещать заказы в соответствии с потребностями и собственными финансовыми возможностями.
Представитель Latvijas pasts Гундега Варпа пояснила, что временные работники в основном нужны для обработки не запланированных ранее, нерегулярных или сезонных почтовых отправлений в крупном масштабе. Например, в ситуациях, когда компания вдруг получает значительно больше отправлений, чем предполагалось ранее, или в традиционно загруженные периоды - перед новогодними праздниками.
В прошлом году в месяцы наиболее масштабного распространения Covid-19 поток международных почтовых отправлений был очень неравномерным, при этом часто одновременно поступало большое количество товаров из-за рубежа, которые нужно было оперативно обрабатывать в сортировочном комплексе Latvijas pasts.
В прошлом году Latvijas pasts чаще всего использовала привлеченных по соглашению аутсорсинга сотрудников для сортировки транзитных посылок и обработки других типов почтовых отправлений. В самые интенсивные месяцы временный персонал заменял несколько десятков трудовых ставок, при этом минимальный объем привлеченного извне персонала заполнял от десяти до двадцати ставок.
Варпа подчеркнула, что в связи с событиями в мире в этом году прогнозировать объем работ сложно, и в настоящее время компания справляется собственными силами. Однако Latvijas pasts допускает, что в этом году, как и прежде, в конце года потребуются дополнительные сортировщики, складские работники и грузчики.
Во время активной фазы пандемии Covid-19 в конце 2021 и начале этого года в компании по причине заболевания отсутствовали сотрудники самых разных профессий, но в особенности Latvijas pasts ощутила нехватку почтальонов и операторов почтовых отделений, которые имеют непосредственный контакт с большим количеством людей ежедневно.
В случае отсутствия почтальона или оператора почтового отделения его обязанности в отделении или на обслуживаемой территории распределяются между резервным персоналом и другими работниками почтового отделения или пункта доставки, пояснила Варпа. Работа оператора почтового отделения и почтальона требует освоения большого количество навыков, например, оператор почтового отделения должен быть знаком с широким спектром услуг Latvijas pasts, видами отправлений, тарифами, классификацией стран для обмена почтой, с действием кассовых систем и т.п., а почтальон - с особенностями территории обслуживания, включая коды подъездов, расположение входных дверей и почтовых ящиков, а также систему адресации, которая часто бывает сложной, беспорядочной или ненаглядной на разных территориях Латвии.
Latvijas pasts является полностью государственным предприятием, в котором на постоянной основе трудоустроено приблизительно 3200 человек.
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