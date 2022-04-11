Как повлияет запрет на заход российских судов в порты ЕС на Ригу и Лиепаю?

Начальник отдела по связям с общественностью управления Рижского свободного порта Лиене Озола сообщила агентству LETА, что суда под российским флагом в Рижском порту никогда не составляли значительной части ни по объему перевезенных грузов, ни по их общему количеству, поэтому

решение о запрете на вход в порты ЕС судам под российским флагом не повлияет на работу Рижского порта.

Озола информировала, что, согласно данным управления порта, в 2021 году в Рижский порт под российским флагом зашло 77 судов, что составляет менее 3% общего числа - 2870 судов, обслуженных в Рижском порту в течение года. Из указанных 77 российских судов было 68 сухогрузов и 9 танкеров.

Озола отметила, что и в предыдущие годы доля российских судов в Рижском порту была примерно такой же, при этом они ввозили различные навалочные грузы - сельскохозяйственные грузы, щебень и другие, а также нефтепродукты, а вывозили химические наливные грузы, торф, лес и др.

По словам Озолы, в результате этого решения грузовым перевозчикам придется выбирать суда под другим флагом у других собственников, и не исключено, что вырастут фрахтовые ставки в этом сегменте.

Представитель Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ) Лига Ратниеце-Кадеге также сообщила агентству LETA, что суда с российским флагом ранее не доминировали в Лиепайском порту, поэтому ожидается, что это решение не окажет существенного влияния на работу и грузооборот порта.

Ратниеце-Кадеге подчеркнула, что управление Лиепайской СЭЗ очень тщательно соблюдает и контролирует установленные санкции и работает в соответствии с порядком управления санкционными рисками управления Лиепайской СЭЗ и приказом "Методика анализа рисков судов и судоходных компаний/владельцев". Это означает, что при получении информации о заявке судна на вход в Лиепайский порт производится очень тщательная проверка сведений о судне, его операторе и владельце в международных санкционных списках.

Она также сообщила, что в первом квартале 2022 года грузооборот Лиепайского порта составил 2,045 млн тонн, что значительно больше, чем за первые три месяца 2021 года.

Как сообщалось, представитель управления Вентспилсского свободного порта Инга Иевиня ранее проинформировала, что суда под российским флагом почти не заходят в Вентспилсский порт - в прошлом году в порту было обслужено шесть таких судов.

Иевиня также сослалась на предыдущее заявление министра сообщения Талиса Линкайтса о том, что в худшем случае Вентспилсский порт рискует сократить свой грузооборот на две трети. Однако она подчеркнула, что в настоящее время никакие конкретные последствия прогнозировать нельзя.

В пятницу, 8 апреля, ЕС ввел новые санкции против России и Беларуси, которые в сфере транспорта запрещают автотранспортным компаниям этих стран ввозить грузы в ЕС, а также закрывают доступ в европейские порты судам под российским флагом.