Вт, 12.04.2022
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Даугавпилс вскоре не сможет принимать новых беженцев из Украины

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Возможности по приему украинских беженцев в Даугавпилсском самоуправлении практически исчерпаны, сообщил во вторник, 12 апреля, на пресс-конференции председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш.

В город прибыли 450 беженцев из Украины, 220 разместились в служебных гостиницах, которые предлагает самоуправление, а остальные нашли жилье у друзей или родственников.

"Решение правительства о "квотах на размещение" нельзя считать нормальным подходом, так как возможности расселения нужно оценивать. В настоящее время ресурсы муниципалитета исчерпаны", - сказал Элксниньш, пояснив, что самоуправление может предоставить 250 мест для беженцев из Украины, и 30 из них пока доступны.

По словам мэра, самоуправление сотрудничает с Министерством охраны окружающей среды и регионального развития, чтобы подать список объектов, которые можно было бы приспособить для размещения беженцев. "Выполнение этих "квот" будет зависеть от нашей способности подготовить инфраструктуру", - сказал мэр.

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