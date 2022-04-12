Даугавпилс вскоре не сможет принимать новых беженцев из Украины

В город прибыли 450 беженцев из Украины, 220 разместились в служебных гостиницах, которые предлагает самоуправление, а остальные нашли жилье у друзей или родственников.

"Решение правительства о "квотах на размещение" нельзя считать нормальным подходом, так как возможности расселения нужно оценивать. В настоящее время ресурсы муниципалитета исчерпаны", - сказал Элксниньш, пояснив, что самоуправление может предоставить 250 мест для беженцев из Украины, и 30 из них пока доступны.

По словам мэра, самоуправление сотрудничает с Министерством охраны окружающей среды и регионального развития, чтобы подать список объектов, которые можно было бы приспособить для размещения беженцев. "Выполнение этих "квот" будет зависеть от нашей способности подготовить инфраструктуру", - сказал мэр.