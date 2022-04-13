Рижский порт принял первый круизный корабль в этом сезоне

«Мы рады снова приветствовать в Риге круизные суда, хотя надо признать, что этот сезон будет непростым. В настоящее время запланировано около 120 заходов круизных судов, которые доставят в Ригу более 100 000 пассажиров. В то же время необходимо иметь в виду, что меняющаяся геополитическая ситуация и война в Украине могут и, скорее всего, окажут влияние на планы операторов круизных лайнеров и количество ожидаемых заходов. Тем не менее, мы готовы принять в Риге каждого круизного пассажира, предоставляя возможность познакомиться с нашей прекрасной и гостеприимной столицей, а также укрепить экономику и туристический сектор города», - подчеркнул Председатель Правления Рижского Свободного порта Виестурс Зепс.