Чт, 14.04.2022
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Гитанас Науседа, президент Литвы

Что следует учесть при подготовке квартиры для сдачи в аренду

ФОТО: Пресс-фото

Оборудование квартиры для сдачи в аренду не совсем то же самое, что оборудование собственной квартиры. Квартира, предназначенная как для краткосрочной, так и для долгосрочной аренды, должна быть многофункциональной, простой в обслуживании, а также иметь довольно нейтральный интерьер. Дизайнер интерьеров IKEA, специализирующаяся на оборудовании коммерческих помещений, делится ценными советами, которые пригодятся арендодателям.

Обычно собственник квартиры перед ее оборудованием для сдачи в аренду не знает, кто в ней поселится. Поэтому дизайнер интерьеров напоминает: квартира для сдачи в аренду – не самое подходящее место для выражения своих индивидуальных вкусов. Кроме того, арендаторы могут меняться время от времени. Дизайнерские решения должны быть многофункциональными, гибкими и удобными. Они будут служить многим людям и их различным потребностям.

ФОТО: Пресс-фото

«При обустройстве квартиры для постоянного проживания потребности и пожелания ее будущих хозяев известны. Поэтому можно планировать и менять интерьер, адаптируя квартиру к личным потребностям новых обитателей. А именно, можно использовать любимые цвета и создавать интерьер в желаемом стиле. Кто поселится в квартире, предназначенной для аренды, обычно неизвестно, поэтому стандартные решения станут наиболее надежным выбором. Но это не означает, что в обустройстве жилья не следует использовать некоторые новейшие тенденций и стремиться адаптировать квартиру к современному образу жизни», – рассказывает Ауце Граудиня, дизайнер интерьеров IKEA, специализирующаяся на оборудовании помещений для бизнес-клиентов. Она также отмечает, что долговечность и устойчивость к износу выбранных предметов обстановки в будущем могут уменьшить проблемы, связанные с содержанием квартиры: чем долговечнее вещи, тем меньше необходимость в их ремонте.

Советы, которые следует учитывать при обустройстве квартиры для сдачи в аренду

Дизайнер рассказывает о простых вещах и решениях, которые следует учитывать при оформлении квартиры, предназначенной для сдачи в аренду. Ее советы помогут адаптировать жилье ко всевозможным жизненным ситуациям и сделать его привлекательным для жильцов с различными вкусами.

  • Нейтральные цвета. Нейтральные цвета обычно доминируют в интерьере дольше, чем современные, которые через несколько лет могут казаться и выглядеть «устаревшими». Кроме того, нейтральные тона хорошо сочетаются с новой мебелью, которую со временем, возможно, потребуется заменить или отремонтировать. Причем сделать это будет намного легче, а расходы при этом будут вполне разумными.

«Не беспокойтесь, если после оборудования квартиры основными предметами нейтральных тонов интерьер покажется вам немного скучным. Аксессуары и текстильные изделия внесут в любое помещение жизненную силу и даже смогут отобразить новейшие тенденции. Эти предметы также можно легко обновить или заменить. Используя их, можно без особых расходов изменить вид всего жилья. Выбирайте подушки, шторы, коврики, светильники, вазы подходящих цветов и без труда обновляйте пространство, чтобы создать желаемое впечатление», – рекомендует дизайнер интерьеров IKEA.

  • Качество, а не количество. Хотя иной раз можно утверждать обратное, дизайнер рекомендует при выборе материалов и основных предметов мебели для квартиры, предназначенной для аренды, отдавать предпочтение качеству, а не количеству. По мнению специалиста, качественные вещи прослужат дольше – мебель будет меньше нуждаться в замене или ремонте. Такие вложения помогут экономить в долгосрочной перспективе. Следует также обратить внимание на гарантийный срок службы мебели, особенно если квартира предназначена для краткосрочной аренды и арендаторы часто меняются. Например, на некоторые кухни IKEA предоставляется 25-летняя гарантия, а на мебель для домашнего офиса и диваны — 10-летняя гарантия.
ФОТО: Пресс-фото
  • Оборудуйте квартиру мебелью, которую легко содержать и обслуживать. Помимо хорошего качества мебель должна обладать таким свойством как простота ухода. Выбирайте такие кухонные столешницы, которые будут устойчивы к царапинам, и такие кухонные фасады, которые отличаются прочностью и легко очищаются. Дизайнеры интерьеров IKEA всегда готовы помочь бизнес-клиентам советом и предложением, связанным с обстановкой помещений и выбором мебели. Сотрудничество с IKEA позволит также сэкономить финансовые ресурсы: если клиент примет предложенный проект и для его реализации не менее 70% предметов интерьера приобретет в IKEA, услуги дизайнера интерьера будут бесплатными.

«Возможно, многие не знают о том, что мягкую мебель в IKEA можно приобрести вместе со сменными чехлами. Чехлы легко чистить и стирать, а со временем их можно будет заменить новыми. У некоторых моделей диванов производства ИКЕА можно даже менять некоторые элементы, например, подлокотники, подушки. Это позволяет продлить срок службы дивана, избежать ремонта, замены, а также значительных расходов. Качество имеет большое значение и при выборе бытовой техники. Но при этом рекомендуется выбирать простые в обслуживании устройства, среди которых, например, духовка со встроенной функцией самоочистки. Такое преимущество помогает содержать технику в чистоте, быстро справляться с грязью, жиром, осадками, которые образуются во время приготовления пищи в духовке», – информирует А. Граудиня.

ФОТО: Пресс-фото
  • Выбирайте функциональные и многофункциональные решения. Интерьер съемной квартиры должен быть многофункциональным и легко трансформироваться. На какой бы срок ни сняли арендаторы вашу квартиру, на смену им придут другие. Поэтому помещения должны легко трансформироваться в соответствии с семейным положением и потребностями будущих жильцов. И здесь неоценимую помощь окажет многофункциональная мебель. Примерами такой мебели являются раскладные или выдвижные кухонные столы, кофейные столики, которые можно трансформировать в зависимости от количества членов семьи и экономить место, модульные диваны, которые при необходимости можно раскладывать. В гостиной вместо диванов, предназначенных для сидения, можно поставить спальные диваны. А так как в наши дни многие работают дома, следует приобрести письменный стол, регулируемый по высоте. На некоторые из них даже предоставляется 10-летняя гарантия IKEA.
ФОТО: Пресс-фото

Различия в интерьере квартир, предназначенных для краткосрочной долгосрочной аренды

Дизайнер интерьеров отмечает, что должны быть существенные различия в обстановке квартир, предназначенных для долгосрочной и краткосрочной аренды. Квартира для краткосрочной аренды должна быть полностью оборудованной, оснащенной и удобной в использовании. Для оборудования такой квартиры рекомендуется использовать выразительные цвета. Будущим арендаторам такое жилье покажется более привлекательным и эстетичным, но при длительном проживании яркие цвета могут стать утомительными. Если вам заранее известен состав семьи будущих арендаторов, вы можете создать соответствующую планировку жилья. Можно, например, превратить детскую комнату в студию или наоборот.

Создание интерьера для корпоративных помещений – бесплатно

IKEA предлагает функциональные и эстетичные решения дизайна интерьера для корпоративных помещений. Специалисты в области дизайна интерьера разрабатывают проект для определенного помещения – офиса, небольшого магазина, кафе, гостиницы, предназначенной для аренды квартиры и т. д. и помогают реализовать его, а также выбрать наиболее подходящую мебель.

Если клиент примет предложенный проект и приобретет для его реализации не менее 70% предметов интерьера в IKEA, услуги дизайнера интерьера будут бесплатными. Больше информации.

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