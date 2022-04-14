Что следует учесть при подготовке квартиры для сдачи в аренду

Обычно собственник квартиры перед ее оборудованием для сдачи в аренду не знает, кто в ней поселится. Поэтому дизайнер интерьеров напоминает: квартира для сдачи в аренду – не самое подходящее место для выражения своих индивидуальных вкусов. Кроме того, арендаторы могут меняться время от времени. Дизайнерские решения должны быть многофункциональными, гибкими и удобными. Они будут служить многим людям и их различным потребностям.

«При обустройстве квартиры для постоянного проживания потребности и пожелания ее будущих хозяев известны. Поэтому можно планировать и менять интерьер, адаптируя квартиру к личным потребностям новых обитателей. А именно, можно использовать любимые цвета и создавать интерьер в желаемом стиле. Кто поселится в квартире, предназначенной для аренды, обычно неизвестно, поэтому стандартные решения станут наиболее надежным выбором. Но это не означает, что в обустройстве жилья не следует использовать некоторые новейшие тенденций и стремиться адаптировать квартиру к современному образу жизни», – рассказывает Ауце Граудиня, дизайнер интерьеров IKEA, специализирующаяся на оборудовании помещений для бизнес-клиентов. Она также отмечает, что долговечность и устойчивость к износу выбранных предметов обстановки в будущем могут уменьшить проблемы, связанные с содержанием квартиры: чем долговечнее вещи, тем меньше необходимость в их ремонте.