Что следует учесть при подготовке квартиры для сдачи в аренду

Советы, которые следует учитывать при обустройстве квартиры для сдачи в аренду
Дизайнер рассказывает о простых вещах и решениях, которые следует учитывать при оформлении квартиры, предназначенной для сдачи в аренду. Ее советы помогут адаптировать жилье ко всевозможным жизненным ситуациям и сделать его привлекательным для жильцов с различными вкусами.
- Нейтральные цвета. Нейтральные цвета обычно доминируют в интерьере дольше, чем современные, которые через несколько лет могут казаться и выглядеть «устаревшими». Кроме того, нейтральные тона хорошо сочетаются с новой мебелью, которую со временем, возможно, потребуется заменить или отремонтировать. Причем сделать это будет намного легче, а расходы при этом будут вполне разумными.
«Не беспокойтесь, если после оборудования квартиры основными предметами нейтральных тонов интерьер покажется вам немного скучным. Аксессуары и текстильные изделия внесут в любое помещение жизненную силу и даже смогут отобразить новейшие тенденции. Эти предметы также можно легко обновить или заменить. Используя их, можно без особых расходов изменить вид всего жилья. Выбирайте подушки, шторы, коврики, светильники, вазы подходящих цветов и без труда обновляйте пространство, чтобы создать желаемое впечатление», – рекомендует дизайнер интерьеров IKEA.
- Качество, а не количество. Хотя иной раз можно утверждать обратное, дизайнер рекомендует при выборе материалов и основных предметов мебели для квартиры, предназначенной для аренды, отдавать предпочтение качеству, а не количеству. По мнению специалиста, качественные вещи прослужат дольше – мебель будет меньше нуждаться в замене или ремонте. Такие вложения помогут экономить в долгосрочной перспективе. Следует также обратить внимание на гарантийный срок службы мебели, особенно если квартира предназначена для краткосрочной аренды и арендаторы часто меняются. Например, на некоторые кухни IKEA предоставляется 25-летняя гарантия, а на мебель для домашнего офиса и диваны — 10-летняя гарантия.
- Оборудуйте квартиру мебелью, которую легко содержать и обслуживать. Помимо хорошего качества мебель должна обладать таким свойством как простота ухода. Выбирайте такие кухонные столешницы, которые будут устойчивы к царапинам, и такие кухонные фасады, которые отличаются прочностью и легко очищаются. Дизайнеры интерьеров IKEA всегда готовы помочь бизнес-клиентам советом и предложением, связанным с обстановкой помещений и выбором мебели. Сотрудничество с IKEA позволит также сэкономить финансовые ресурсы: если клиент примет предложенный проект и для его реализации не менее 70% предметов интерьера приобретет в IKEA, услуги дизайнера интерьера будут бесплатными.
«Возможно, многие не знают о том, что мягкую мебель в IKEA можно приобрести вместе со сменными чехлами. Чехлы легко чистить и стирать, а со временем их можно будет заменить новыми. У некоторых моделей диванов производства ИКЕА можно даже менять некоторые элементы, например, подлокотники, подушки. Это позволяет продлить срок службы дивана, избежать ремонта, замены, а также значительных расходов. Качество имеет большое значение и при выборе бытовой техники. Но при этом рекомендуется выбирать простые в обслуживании устройства, среди которых, например, духовка со встроенной функцией самоочистки. Такое преимущество помогает содержать технику в чистоте, быстро справляться с грязью, жиром, осадками, которые образуются во время приготовления пищи в духовке», – информирует А. Граудиня.