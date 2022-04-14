В Риге открылся крупнейший в Балтии развлекательный центр Apollo Skypark

Современный кинотеатр

В новом развлекательном центре Apollo Skypark открыт кинотеатр Apollo Kino Domina с концепцией самообслуживания для более удобной покупки билетов, напитков и закусок. Три кинозала общей вместимостью 210 человек, оснащены новейшими технологиями, что позволяет зрителю получить самый яркий опыт от просмотра кино. В каждом кинозале 70 эргономичных и удобных мест: по 62 клубных кресла и 4 двухместных дивана.

Самая большая в Европе батутная арена

На высоте нескольких метров над землей будут находиться те посетители Apollo Skypark, которые захотят проверить свою прыгучесть на самой большой в Европе батутной арене площадью 1750 кв. м. Он включает в себя длинные батутные трассы для посетителей всех возрастов и большие бассейны с пенопластовыми шариками, дополненные игровыми площадками с мячами и интерактивными играми.

В этой развлекательной зоне любители энергичного отдыха также смогут испытать свои навыки в классическом батутном баскетболе, в дуэльном баскетболе AeroStrike и нескольких играх на скорость и ловкость. Там же будут доступны цифровые батутные игры ValoJump и High 9 Duo, популярные среди детей и молодежи.

Городок детских аттракционов высотой с дом и автодром

Маленьких посетителей Apollo Skypark обязательно привлечет внушительный городок аттракционов высотой до 10 метров. Он включает в себя интересные лабиринты для лазания и 13-метровую горку. Также рядом есть автодром с 10 электромобилями.

ФОТО: Пресс-фото

20 помещений для праздников и ресторан

Недавно созданный в Domina Shopping развлекательный центр предлагает также 20 помещений для проведения праздников, где группы от 15 до 20 детей с родителями смогут провести свои праздники с возможностью заказать еду. Неподалеку расположены семейный ресторан Claudz и бесплатная комната отдыха для родителей.

Как сообщалось ранее, в развитие развлекательного центра Apollo Skypark вложено 15,5 млн евро. Из них 10 млн евро инвестировал EfTEN Capital, владелец Domina Shopping (крупнейший в странах Балтии управляющий коммерческой недвижимостью), а еще 5,5 млн евро - два новых арендатора торгового центра, крупнейший в Балтии парк развлечений Super Skypark и сеть кинотеатров Apollo Kino.

Директор торгового центра Domina Shopping Дина Бунце говорит: "Мы рады, что в Domina Shopping открылся долгожданный самый большой в Балтии крытый парк развлечений Apollo Skypark. Мы уверены, что каждый его посетитель будет в восторге, ведь объединение наших новых арендаторов Apollo Kino и Super Skypark приложило большие усилия для создания разнообразных развлечений, чтобы каждый посетитель нашего ТЦ - семьи с детьми, молодые люди и взрослые - мог найти себе подходящее занятие на несколько часов. В будущем Domina Shopping как торговый центр полной концепции будет ждать посетителей не только из Латвии, но и из Эстонии и Литвы".

Получить подробную информацию об услугах и ценах Apollo Skypark можно на сайте www.apolloskypark.lv. В свою очередь на сайте Domina Shopping https://www.domina-shopping.lv/lv/domina--jauna-limeni можно узнать условия лотереи, в которой до 5 мая будет разыграно 1100 билетов Apollo Kino и Super Skypark в новый развлекательный центр Apollo Skypark.