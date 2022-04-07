В Риге открывается крупнейший в Балтии развлекательный центр Apollo Skypark. Что в нем будет?

В развитие уникального развлекательного центра Apollo Skypark вложено 15,5 млн евро. Объединение обоих арендаторов инвестировало более 5,5 млн евро, оснастив комплекс всем необходимым инвентарем и создав 85 новых рабочих мест. В свою очередь т/ц Domina Shopping обеспечил 10 млн евро на строительств. Таким образом, Domina Shopping становится торговым центром полной концепции.

"Мы рады сообщить, что в сотрудничестве с Super Skypark мы открываем в Латвии наш третий кинотеатр Apollo. Это уникальная концепция в странах Балтии, в которой кинотеатр сочетается с разнообразным развлекательным центром, чтобы создать полноценный и приятный мир досуга и отдыха для всей семьи", - говорит Кадри Арма, руководитель Apollo Kino в Балтии.

В новом Apollo Skypark будут три кинозала на 210 комфортабельных мест, в том числе и анатомически приспособленные высококачественные клубные кресла Apollo Kino и любимыe посетителями двухместные диваны. Эти диваны идеально подходят для просмотра фильма с компаньоном.

ФОТО: Пресс-фото

"Мы разработаем контент-план нового кинотеатра в соответствии с требованиями целевой аудитории этого развлекательного центра - больше анимационных фильмов и семейного контента на разных языках. Как и все наши кинотеатры, Apollo в Domina Shopping будет оснащен ультрасовременными технологиями, что делает опыт просмотра невероятно реальным", - говорит К. Арма.

Сильнейшим элементом активных развлечений Apollo Skypark станет крупнейшая в Европе батутная арена общей площадью 1750 кв. м. Длинные батутные дорожки, платформы разной высоты и огромные бассейны с поролоновыми кубиками дополнены игровыми площадками и интерактивными играми. Любители активного отдыха смогут проверить свои навыки в обычном батутном баскетболе, дуэльном баскетболе AeroStrike, в нескольких играх на скорость и ловкость, а также в самой популярной цифровой батутной игре для детей и молодежи - ValoJump, в которой прыгун становится частью видеоигры.

"Развлекательная зона для детей и всех молодых душой посетителей включает в себя автодром для электромобилей и огромный центр скалолазания с 9-метровыми горками. По сравнению с Таллиннским Super Skypark мы ввели несколько важных новшеств, и расширение батутной арены - лишь одно из них. Мы создали отдельную батутную площадку для малышей, чтобы самые маленькие посетители центра могли безопасно прыгать, не мешая большим. Мы также добавили больше интерактивных игр и 4 аттракциона ValoJump - у прыгунов есть возможность играть в одиночку или соревноваться с соперником, а также принимать участие в турнирах в реальном времени, которые проходят в других странах", - рассказал член правления Super Skypark Алар Каяри.

ФОТО: Пресс-фото

Также в Apollo Skypark будет 20 залов для праздников с разным оборудованием и возможностью заказать еду. Рядом будет бесплатная комната отдыха для родителей.

В развлекательном центре Apollo Skypark будет работать новый ресторан для семьи Claudz. Его расположение и дизайн позволят родителям следить за действиями своих детей сверху.

С открытием нового развлекательного центра, построенного строительной компанией Newcom Construction, общая площадь Domina Shopping увеличилась до 117 000 кв. м. В результате доступная для аренды площадь центра теперь составляет около 56 000 кв. м, из которых 7000 кв. м по-прежнему отведено для офисных помещений, а общая площадь торговых помещений для аренды теперь составляет 49 000 кв. м. В результате в Domina Shopping уже более 175 магазинов одежды, обуви, товаров для спорта, продуктов питания, товаров для здоровья и других категорий, а также поставщиков услуг, и общая площадь, отведенная под развлечения и общественное питание, составляет 10 000 000 кв. м.

Более подробную информацию о Apollo Skypark с ценами и описанием услуг можно найти на сайте развлекательного центра.