ФОТО: Пресс-фото

Наиболее подходящие для молодежи модели смартфонов не всегда такие же, как для людей более старшего возраста, так как многие функции телефонов бизнес-класса могут показаться подростку ненужными или переоцененными. Поэтому, выбирая смартфон для младшего поколения, стоит оценить предполагаемое применение устройства, перечень необходимых функций и доступный бюджет. Рассматривая важнейшие технические параметры, эксперт предприятия высоких технологий – компании Huawei – рассказывает о наиболее важных для молодежи функциях и критериях выбора.

Современный внешний вид

Смартфоны уже довольно давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека. Молодые люди особенно озабочены тем, как выглядит их умный помощник и соответствует ли он актуальным тенденциям моды.

«При помощи смартфонов серии nova Huawei всегда старается создавать актуальные и интересные телефоны для молодежи. Новейшая модель бюджетного класса nova 9 SE выпускается в трех динамичных цветах: черном, кристально-синем и перламутрово-белом. Современный дизайн устройства также подчеркивает необычное расположение основной камеры, напоминая звездную орбиту. При этом в модели синего цвета используется особая технология обработки 3D-стеклом, создающим эффект сияния на солнце. Такое умное устройство будет не только надежным помощником на каждом шагу, но и элегантным аксессуаром», – рассказывает Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei в Латвии.

ФОТО: Пресс-фото

Незабываемые фотоснимки

Фиксация ярчайших событий повседневной жизни, окружающей среды или совместного времяпровождения с друзьями – это неотъемлемая часть повседневной жизни молодых людей. Чтобы не разочаровать молодое поколения, смартфон должен ообладать качественными функциями камеры для создания захватывающего и запоминающегося контента.

«Будь то панорамы, портреты, архитектура или детали, ускользающие от невооруженного глаза, смартфон является первым выбором для съемки таких изображений. Новый смартфон nova 9 SE оснащен системой основных камер с разрешением 108 МП и сенсором 1/1,52", который обеспечивает высокое разрешение и светочувствительность. Система камер дополнена четырьмя объективами – основным на 108 МП, особо широкоугольным на 8 МП, глубинным на 2 МП и макрообъективом на 2 МП, которые все вместе обеспечивают разносторонний процесс фотографирования», – поясняет эксперт.

М. Тиллерс подчеркивает, что смартфон также заинтересует потребителей умными решениями съемки. Новый телефон поддерживает одновременную запись видео фронтальной и основной камерами, позволяя удобно переключаться между ними во время съемки, чтобы снимать и себя, и происходящее вокруг. Такое решение предлагает новые творческие возможности, которые особенно пригодятся тем, кто активно создает видеоконтент.

ФОТО: Пресс-фото

Достаточная мощность для учебы и развлечений

Дистанционное обучение, участие в различных прямых эфирах или активное создание контента требуют от телефона наличия мощного процессора, чтобы устройство работало равномерно и не перегревалось в самые напряженные моменты. Оценка типичных привычек ежедневного использования даст вам более четкое представление о том, на что должен быть способен потенциальный смартфон.

Эксперт признает, что среди молодежи потребление видеоконтента и участие в различных играх являются самыми популярными занятиями в телефоне, поэтому и спрос на процессоры, справляющиеся с повышенной нагрузкой, постоянно увеличивается. Например, nova 9 SE оснащен 8 ГБ RAM и процессором Qualcomm Snapdragon 680, обеспечивающим быструю и эффективную работу телефона в различных условиях. Телефон способен обрабатывать большое количество информации без ущерба для скорости действия и времени работы от аккумулятора.

ФОТО: Пресс-фото

Время работы от мощного аккумулятора недостаточно

Стремительная повседневная жизнь молодых людей требует мощного смартфона, чтобы не был упущен ни один шанс на общение и создание контента в кругу друзей. Различные приложения и функции телефона заметно сокращают время работы от аккумулятора, поэтому он должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечивать непрерывную производительность устройства.