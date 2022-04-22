Смартфоны для молодежи: на что обратить внимание?
Наиболее подходящие для молодежи модели смартфонов не всегда такие же, как для людей более старшего возраста, так как многие функции телефонов бизнес-класса могут показаться подростку ненужными или переоцененными. Поэтому, выбирая смартфон для младшего поколения, стоит оценить предполагаемое применение устройства, перечень необходимых функций и доступный бюджет. Рассматривая важнейшие технические параметры, эксперт предприятия высоких технологий – компании Huawei – рассказывает о наиболее важных для молодежи функциях и критериях выбора.
Современный внешний вид
Смартфоны уже довольно давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека. Молодые люди особенно озабочены тем, как выглядит их умный помощник и соответствует ли он актуальным тенденциям моды.
«При помощи смартфонов серии nova Huawei всегда старается создавать актуальные и интересные телефоны для молодежи. Новейшая модель бюджетного класса nova 9 SE выпускается в трех динамичных цветах: черном, кристально-синем и перламутрово-белом. Современный дизайн устройства также подчеркивает необычное расположение основной камеры, напоминая звездную орбиту. При этом в модели синего цвета используется особая технология обработки 3D-стеклом, создающим эффект сияния на солнце. Такое умное устройство будет не только надежным помощником на каждом шагу, но и элегантным аксессуаром», – рассказывает Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei в Латвии.
Незабываемые фотоснимки
Фиксация ярчайших событий повседневной жизни, окружающей среды или совместного времяпровождения с друзьями – это неотъемлемая часть повседневной жизни молодых людей. Чтобы не разочаровать молодое поколения, смартфон должен ообладать качественными функциями камеры для создания захватывающего и запоминающегося контента.
«Будь то панорамы, портреты, архитектура или детали, ускользающие от невооруженного глаза, смартфон является первым выбором для съемки таких изображений. Новый смартфон nova 9 SE оснащен системой основных камер с разрешением 108 МП и сенсором 1/1,52", который обеспечивает высокое разрешение и светочувствительность. Система камер дополнена четырьмя объективами – основным на 108 МП, особо широкоугольным на 8 МП, глубинным на 2 МП и макрообъективом на 2 МП, которые все вместе обеспечивают разносторонний процесс фотографирования», – поясняет эксперт.
М. Тиллерс подчеркивает, что смартфон также заинтересует потребителей умными решениями съемки. Новый телефон поддерживает одновременную запись видео фронтальной и основной камерами, позволяя удобно переключаться между ними во время съемки, чтобы снимать и себя, и происходящее вокруг. Такое решение предлагает новые творческие возможности, которые особенно пригодятся тем, кто активно создает видеоконтент.
Достаточная мощность для учебы и развлечений
Дистанционное обучение, участие в различных прямых эфирах или активное создание контента требуют от телефона наличия мощного процессора, чтобы устройство работало равномерно и не перегревалось в самые напряженные моменты. Оценка типичных привычек ежедневного использования даст вам более четкое представление о том, на что должен быть способен потенциальный смартфон.
Эксперт признает, что среди молодежи потребление видеоконтента и участие в различных играх являются самыми популярными занятиями в телефоне, поэтому и спрос на процессоры, справляющиеся с повышенной нагрузкой, постоянно увеличивается. Например, nova 9 SE оснащен 8 ГБ RAM и процессором Qualcomm Snapdragon 680, обеспечивающим быструю и эффективную работу телефона в различных условиях. Телефон способен обрабатывать большое количество информации без ущерба для скорости действия и времени работы от аккумулятора.
Время работы от мощного аккумулятора недостаточно
Стремительная повседневная жизнь молодых людей требует мощного смартфона, чтобы не был упущен ни один шанс на общение и создание контента в кругу друзей. Различные приложения и функции телефона заметно сокращают время работы от аккумулятора, поэтому он должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечивать непрерывную производительность устройства.
«Динамичный ритм повседневной жизни требует, чтобы выбранный смартфон был способен обеспечивать работу необходимых функций на каждом шагу. В настоящий момент производители высокотехнологичных товаров разрабатывают возможности еще более удобной и быстрой подзарядки. Например, новейший nova 9 SE поддерживает 66W Huawei Super Charge, который позволяет зарядить смартфон до 60 % за 15 минут, а полностью – всего лишь за 38 минут. Таким образом, если владелец смартфона забыл зарядить устройство перед встречей с друзьями, он сможет меньше чем за полчаса зарядить устройство и в полной мере использовать все предлагаемые смартфоном возможности развлечений», – поясняет М. Тиллерс.