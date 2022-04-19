Жилищные пособия, увеличение зарплат в МВД и отказ от российского газа. Что решило правительство?

Видео: Пресс-конференция Кришьяниса Кариньша

Правительство поддержало увеличение зарплат работников служб МВД и тюрем

Правительство во вторник поддержало увеличение зарплат в структурах МВД и должностных лиц Управления мест заключения, сообщила на пресс-конференции министр внутренних дел Мария Голубева.

Правительство во вторник поддержало увеличение финансирования для повышения зарплат должностным лицам МВД и Министерства юстиции со специальными служебными степенями, которые обеспечивают реализацию мероприятий по укреплению безопасности в связи с войной России в Украине и возросшими геополитическими рисками, на 2023 год и в дальнейшем ежегодно в размере 27 528 335 евро.

Правительство также поддержало предложение МВД об увеличении зарплат и создании четырех дополнительных должностей для усиления кадровых ресурсов информационного центра МВД в области кибербезопасности на 2023 год и в дальнейшем на сумму 621 152 евро, увеличив базовые расходы министерств в 2023, 2024 и 2025 годах на 28 149 487 евро ежегодно, в том числе в Министерстве внутренних дел – на 24 611 551 евро и в Министерстве юстиции – на 3 537 936 евро.

Видео: Пресс-конференция Марии Голубевой

Правительство концептуально договорилось об отказе от российского природного газа и о строительстве СПГ-терминала в Латвии

Правительство концептуально договорилось об отказе от российского природного газа и строительстве терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Латвии, сообщил во вторник после заседания Кабинета министров министр экономики Янис Витенбергс.

Такую норму планируется включить в закон об энергетике. Как сообщил Витенбергс, вероятным сроком отказа от российского газа, который обсуждался и с эстонскими партнерами, является 1 января следующего года.

Министр отметил, что этот шаг станет возможен с введением в эксплуатацию СПГ-терминала в Палдиски. Таким образом, Балтия станет первым регионом в Европе, который полностью откажется от российского природного газа.

Говоря о строительстве СПГ-терминала, Витенбергс сказал, что, вероятно, он может быть построен в конце 2023 года - начале 2024 года. Министерству экономики поручено до 31 мая подать правительству сообщение о возможном местонахождении терминала, потенциальных преимуществах и затратах на строительство.

Как сообщил глава Минэкономики, в качестве краткосрочного решения Латвия будет сотрудничать с Эстонией и Финляндией, чтобы реализовать проект СПГ-терминала в Палдиски, так как в настоящее время это единственная возможность обеспечить дополнительные поставки природного газа в регион уже в этом сезоне. Правительство делегировало Витенбергса участвовать в дальнейших переговорах о реализации проекта с Эстонией и Финляндией.

С 2023 года Латвия планирует создать запас природного газа

Правительство во вторник поддержало поправки к закону об энергетике, предусматривающие, что Латвия со следующего года будет создавать запасы природного газа в размере 1,8-2,2 тераватт-часа (ТВт/ч) в зависимости от предложения в сегменте судов, перевозящих сжиженный природный газ.

Такое решение было согласовано на прошлой неделе коалицией правительственных партий с целью снижения рисков десинхронизации энергосистемы в результате военного вторжения России в Украину.