В строительство терминала сжиженного природного газа Латвия вложит 30-40 млн евро

Латвийские инвестиции составят около трети основного капитала компании, и эта пропорция определяется общим потреблением природного газа в Латвии, Эстонии и Финляндии. Финляндия могла бы инвестировать более половины акционерного капитала компании, а Эстония - от 10 до 20%.

Однако пока неясно, как это финансирование может быть инвестировано, то есть будет ли оно из государственного бюджета или от государственной компании.

Индриксоне сообщила, что совместное латвийско-эстонско-финляндское предприятие, которое еще не согласовано официально, фактически будет выполнять функции по фрахтованию судов и обеспечению услуг на терминале. Капитал совместного предприятия будет служить основным финансированием, которое затем, как ожидается, будет возвращено за счет предоставления услуг.

Уже сообщалось, что СПГ-терминал Палдиски в Таллиннском порту потенциально может быть готов к концу этого года. Проект планируется реализовать совместно Эстонией, Латвией и Финляндией, что повысит энергетическую независимость и позволит отказаться от поставок природного газа из России.