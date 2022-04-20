Ср, 20.04.2022
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Ксения Собчак

В строительство терминала сжиженного природного газа Латвия вложит 30-40 млн евро

Танкер сжиженного природного газа ФОТО: Issei Kato

Планируется создать межгосударственное предприятие для строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски, и инвестиции Латвии в его капитал могут составить от 30 до 40 миллионов евро, сообщила парламентский секретарь Министерства экономики Илзе Индриксоне.

Латвийские инвестиции составят около трети основного капитала компании, и эта пропорция определяется общим потреблением природного газа в Латвии, Эстонии и Финляндии. Финляндия могла бы инвестировать более половины акционерного капитала компании, а Эстония - от 10 до 20%.

Однако пока неясно, как это финансирование может быть инвестировано, то есть будет ли оно из государственного бюджета или от государственной компании.

Индриксоне сообщила, что совместное латвийско-эстонско-финляндское предприятие, которое еще не согласовано официально, фактически будет выполнять функции по фрахтованию судов и обеспечению услуг на терминале. Капитал совместного предприятия будет служить основным финансированием, которое затем, как ожидается, будет возвращено за счет предоставления услуг.

Уже сообщалось, что СПГ-терминал Палдиски в Таллиннском порту потенциально может быть готов к концу этого года. Проект планируется реализовать совместно Эстонией, Латвией и Финляндией, что повысит энергетическую независимость и позволит отказаться от поставок природного газа из России.

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