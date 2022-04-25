Санаторий "Белоруссия" в Юрмале сообщил о прекращении деятельности

Дозвониться до представителей санатория уже нельзя, но на сайте указано, что в связи с санкциями с 20 апреля санаторий больше не принимает новых отдыхающих.

Под санкции попал и санаторий "Янтарный берег", который принадлежит российским госструктурам и в настоящее время закрыт на реконструкцию, а на его сайте указано, что гостей не принимают в связи с ремонтом.

В санатории агентству LETA сообщили, что планируется полная реконструкция здания, но

в настоящее время ремонт по неизвестным причинам остановлен и неизвестно, когда возобновится.

По информации работников санатория, в учреждении ничего не происходит, только дежурный персонал продолжает работать в сокращенном режиме, отвечая на звонки.

Как уже сообщалось, санаторий "Белоруссия" принадлежит лицу, управляющему делами президента Беларуси, и, таким образом, его фактически контролирует президент Александр Лукашенко, в отношении которого действуют санкции.

Санаторий "Янтарный берег" является филиалом оздоровительного комплекса "Бор" Управления делами президента РФ, следовательно, находится под контролем президента Владимира Путина.

Оба санатория также включены в список связанных с санкциями юридических лиц в Регистре предприятий.

Также сообщалось, что 6 апреля в суды была направлена информация о принадлежащих госструктурам Беларуси и России санаториях "Белоруссия" и "Янтарный берег" в Юрмале с целью замораживания их финансовых активов.