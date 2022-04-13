ReTV: Один из подверженных санкциям санаториев в Юрмале продолжает работу

Санаторий "Янтарный берег" принадлежит Управлению по делам президента РФ, а "Белоруссия" - Управлению по делам президента Беларуси. На них наложены санкции, которые запрещают обслуживать клиентов. Замороженные на счетах предприятий средства можно использовать только для покрытия затрат на коммунальные услуги и выплату зарплат работникам.

Журналисты позвонили в один санаторий, там сказали, что он закрыт на реконструкцию, тогда как в санатории "Белоруссия" сказали, что резервации принимают.

Комиссия по рынку финансов и капитала вместе с Банком Латвии обещают этот случай расследовать и обратиться в Службу государственной безопасности.

Директор департамента по предотвращению отмывания денег и санкциям FKTK Кристап Марковскис указывает, что обход санкций уголовно наказуем. "Если будут попытки обойти санкции, мы это заметим и, соответственно, поступим так, чтобы такой обход санкций осуществляться не мог", - отметил он.

Обещает оценить возможное нарушение в работе санатория и Министерство юстиции.

В данный момент в Латвии наложенным на Россию санкциям подвержены 32 юридических и три физических лица, общая сумма замороженных в латвийских банках средств составляет 55 миллионов евро. Есть опасения, что санаторий "Белоруссия" открыл счет в банке другого государства, это ответственным учреждениям еще предстоит оценить.