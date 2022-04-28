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Если бы можно было обобщить статистические данные о том, каким видом спорта люди чаще всего начинают, но не продолжают заниматься, весьма вероятно, что бег оказался бы на верхних строчках этого топа. Как ежегодные обязательства перед летним сезоном, так и более мелкие регулярные обещания самому себе приводят к одному – «начну бегать», однако зачастую это желание иссякает уже после первых тренировок. Нехватка времени и знаний, неправильный подход, а также хорошо известная лень являются одними из причин, по которым бег не входит в привычку. Вот несколько простых и полезных советов, которые помогут встретить лето полными решимости и позволят новичкам легче интегрировать в свой быт регулярные пробежки.

Совет № 1. Проверьте свой уровень физической подготовки

Самая сильная мотивация бывает в самом начале, когда преобладают сила и желание выжать из себя максимум. Однако полезнее приступать к тренировкам в умеренном темпе, постепенно увеличивая нагрузку и дистанцию забега.

Различные параметры здоровья и физическая подготовка тела могут оказать существенное влияние на расстояние, скорость и ощущения во время бега. Проверить свои показатели здоровья в домашних условиях и подобрать наиболее подходящую нагрузку в конкретный день помогут смарт-часы с функцией контроля скорости сердцебиения.

«И в быту, и особенно во время тренировки важно контролировать показатели здоровья, чтобы не перегружать свое тело. К примеру, смарт-часы Huawei GT Runner с технологией TruSeen 5.0+ обеспечивают точный круглосуточный контроль скорости сердцебиения. Перед началом тренировки важно проверить скорость сердцебиения в состоянии покоя для определения точного интервала скорости, в котором сердце должно работать во время бега, чтобы не перегрузить его и получить наилучший результат тренировки. Определив эти показатели, смарт-часы во время бега контролируют их и предупреждают носителя устройства о слишком большой нагрузке на сердце, пнапоминая снизить темп», – поясняет Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei в Латвии.

ФОТО: Пресс-фото

Совет № 2. Подберите соответствующую экипировку

В сущности, для бега в первую очередь необходима хорошая спортивная обувь, в которой ногам будет комфортно и которая не будет натирать или давить во время бега. Однако стоит инвестировать и в спортивный костюм из быстросохнущего материала, чтобы в самые интенсивные моменты тренировки не появлялось вызванное потом раздражение, что может побудить прекратить тренировку. Также нужно подобрать соответствующую погодным условиям одежду – защищающую от ветра и дождя для погоды с обильными осадками и головной убор для жарких дней.

Смарт-часы тоже являются хорошей инвестицией и для новичков в спорте, и для опытных спортсменов. «Дополнительную мотивацию начинающим придаст возможность просмотреть результаты тренировки: какая дистанция преодолена, сколько калорий сожжено и какова средняя скорость бега – таким образом удобно следить за прогрессом тренировок», – подчеркивает эксперт.

Совет № 3. Тренируйтесь целенаправленно, но не перегружая тело

Разминка перед тренировкой и заминка после нее являются одними из важнейших действий. Если начать бег, не выполнив разогревающие упражнения, могут неприятно удивить внезапные судороги в ногах или острая боль в боку, что ограничит результаты тренировки. Упражнения на разогрев не занимают много времени – достаточно 5–10 минут медленного бега или быстрой ходьбы, чтобы разогреть мышцы и подготовить тело к тренировке.

«Если нет уверенности в том, какие упражнения являются наиболее подходящими, смарт-часы GT Runner предлагают обширный перечень упражнений, которые помогут разогреть правильные группы мышц, а также растянуть наиболее задействованные группы мышц после тренировки, уменьшив таким образом боль в мышцах на следующий день и сократив время восстановления тела», – отмечает М. Тиллерс.

ФОТО: Пресс-фото

Совет № 4. Выберите свой метод бега

Одним из популярнейших методов бега среди начинающих является интервальный бег – одна минута бега и одна минута ходьбы с постепенным увеличением интервала, отведенного на бег. Таким образом постепенно растет выносливость бегуна, уменьшается стресс для суставов и адаптируется желаемая нагрузка, которую можно выдержать.

Во время бега важно прислушиваться к своему телу. Если ощущается бессилие и возникает желание остановиться, так и нужно сделать, продолжая идти в сниженном темпе. Подобный подход позволит телу постепенно адаптироваться к непривычной нагрузке, обеспечив таким образом лучшие результаты в долгосрочной перспективе. На выносливость во время тренировок могут повлиять и другие показатели - как общая усталость и недосып, так и травмы, и питание, контролировать которые помогут предлагаемые смарт-часами функции мониторинга здоровья.

Совет № 5. Ключ к успеху скрывается в регулярности

Как и в случае любой другой физической тренировки, результат заметен только в долгосрочной перспективе, поэтому регулярные тренировки важны для видимых достижений. Сначала достаточно 1–2 коротких тренировок в неделю, чтобы приучить тело к новой нагрузке, затем можно увеличить частоту тренировок и нагрузку.

"Чтобы удобно отслеживать регулярность тренировок, смарт-часы GT Runner предлагают научно обоснованные данные и рекомендации по тренировкам, используя текущие способности пользователя к бегу и исходные данные о тренировочной выносливости. Рассчитывая показатели бега в сочетании с текущим уровнем усталости, временем восстановления и частотой сердечных сокращений, смарт-часы предложат оптимальное время для текущей тренировки, обеспечивая владельца удобным и актуальным планом занятий", - объясняет эксперт.