Министерство образования потребует дополнительное финансирование на питание школьников

В мае должен быть произведен окончательный расчет расходов на питание учащихся, на основании которого в следующем учебном полугодии будет оформлен запрос на услуги питания.

Как отмечает Муйжниеце, прежде чем приступить к работе над будущими решениями, нужно сначала понять текущие затраты.

Министр сообщила, что состоялось межведомственное совещание, в котором приняли участие представители Министерства здравоохранения, Министерства земледелия, МОН и Латвийского союза самоуправлений. На встрече все сошлись во мнении, что плата за школьный обед в размере 1,42 евро с учетом текущих условий нуждается в перерасчете.

Кроме того, как указала Муйжниеце, озвученная сумма перерасчета в размере 1,90 евро - не окончательная. При перерасчете еще будут проводиться консультации с производителями продуктов питания для определения текущих затрат.

Министр также сообщила, что в долгосрочной перспективе новые дотации на школьные обеды будут включены в план государственного бюджета на следующий год.

По словам министра, дискуссии с родительскими организациями показали, что, по их мнению, дисциплинирующее родительское софинансирование обедов допустимо для обеспечения связи между семьей, школой и поставщиком услуг общепита, чтобы определить, будет ли ребенок в школе и будет ли он обедать. Однако введение софинансирования зависит от решения каждого самоуправления.

Ранее сообщалось, что МОН не планирует выделять дополнительные средства для финансирования растущих расходов на питание школьников в этом году.

Министерство оценило инициативу Латвийского объединения предприятий общественного питания (LĒA) и Ассоциации предприятий общественного питания образовательных учреждений (IIĒA), однако, учитывая ограниченность средств программы государственного бюджета "Дотация на обеспечение бесплатными обедами учащихся 1-4-х классов", дополнительных средств на эти цели в настоящее время не предусмотрено.

В МОН пояснили, что дальнейшие варианты поддержки будут рассмотрены в процессе подготовки бюджета на следующий год вместе с запросами на первоочередные меры всех министерств и других центральных государственных учреждений.

Дотация на школьный обед в размере 1,42 евро не менялась с 2014 года. В настоящее время 50% суммы субсидируется государством, 50% - самоуправлениями. По данным Центрального статистического управления, с 2014 года прямые расходы на питание в школах выросли более чем на 50%, указывают представители LĒA.