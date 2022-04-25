Министерство образования потребует дополнительное финансирование на питание школьников

В мае должен быть произведен окончательный расчет расходов на питание учащихся, на основании которого в следующем учебном полугодии будет оформлен запрос на услуги питания.
Как отмечает Муйжниеце, прежде чем приступить к работе над будущими решениями, нужно сначала понять текущие затраты.
Министр сообщила, что состоялось межведомственное совещание, в котором приняли участие представители Министерства здравоохранения, Министерства земледелия, МОН и Латвийского союза самоуправлений. На встрече все сошлись во мнении, что плата за школьный обед в размере 1,42 евро с учетом текущих условий нуждается в перерасчете.
Кроме того, как указала Муйжниеце, озвученная сумма перерасчета в размере 1,90 евро - не окончательная. При перерасчете еще будут проводиться консультации с производителями продуктов питания для определения текущих затрат.
Министр также сообщила, что в долгосрочной перспективе новые дотации на школьные обеды будут включены в план государственного бюджета на следующий год.
По словам министра, дискуссии с родительскими организациями показали, что, по их мнению, дисциплинирующее родительское софинансирование обедов допустимо для обеспечения связи между семьей, школой и поставщиком услуг общепита, чтобы определить, будет ли ребенок в школе и будет ли он обедать. Однако введение софинансирования зависит от решения каждого самоуправления.
Ранее сообщалось, что МОН не планирует выделять дополнительные средства для финансирования растущих расходов на питание школьников в этом году.
Министерство оценило инициативу Латвийского объединения предприятий общественного питания (LĒA) и Ассоциации предприятий общественного питания образовательных учреждений (IIĒA), однако, учитывая ограниченность средств программы государственного бюджета "Дотация на обеспечение бесплатными обедами учащихся 1-4-х классов", дополнительных средств на эти цели в настоящее время не предусмотрено.
В МОН пояснили, что дальнейшие варианты поддержки будут рассмотрены в процессе подготовки бюджета на следующий год вместе с запросами на первоочередные меры всех министерств и других центральных государственных учреждений.
Дотация на школьный обед в размере 1,42 евро не менялась с 2014 года. В настоящее время 50% суммы субсидируется государством, 50% - самоуправлениями. По данным Центрального статистического управления, с 2014 года прямые расходы на питание в школах выросли более чем на 50%, указывают представители LĒA.
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