Домбровскис: ЕС ближе к соглашениям о санкциях на поставки российской нефти, чем газа

Он сообщил, что в настоящее время Еврокомиссия готовит очередной пакет санкций, в котором рассматривается вопрос поставок нефти - возможность отказа от поставок российской нефти или введения дополнительных тарифов или сборов на эти поставки.

"Технически оценка проведена, но решения о санкциях требуют единогласного одобрения государств-членов ЕС. В настоящее время идут очень интенсивные политические консультации", - сказал Домбровскис.

На вопрос о возможности введения санкций в отношении поставок российского газа Домбровскис ответил: "Возможны абсолютно все решения. Мы не исключаем никаких возможных санкционных механизмов. В то же время нужно сказать, что политическое соглашение ближе к поставкам нефти".

Он также подчеркнул, что какие бы политические решения ни принимались по санкциям, ЕС упорно работает над тем, чтобы быстрее отказаться от российских энергоресурсов. К концу года зависимость ЕС от поставок российского газа может снизиться на две трети.

Также решено, что к началу следующего отопительного сезона газохранилища должны быть заполнены не менее чем на 85%, а в ближайшие годы - на 90%, чтобы предотвратить возможные манипуляции со стороны российского газового концерна "Газпром".