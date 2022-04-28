Чт, 28.04.2022
Мужчина лет 50-60 в магазине начал кричать - извините за выражение - юкрэниан курва, гоу-гоу. Раша гуд. И достает бутылку из кармана, показывает - я ее сейчас разобью. И на нас с этой бутылкой Полина, украинская беженка в Венгрии
Полина, украинская беженка в Венгрии

Как распланировать или обновить рабочее пространство без больших затрат?

ФОТО: Пресс-фото

Не важно, какое рабочее пространство нужно обновить – кафе, магазинчик, творческая студия – важно, чтобы пространство выглядело уютным и вдохновляющим, особенно если здесь вы встречаете клиентов. Если вы задумываетесь об обустройстве пространства для бизнеса или обновлении его – дизайнеры IKEA для бизнеса делятся с вами практичными советами, с чего начать и как сэкономить.

Планируете с нуля или хотите обновить, дизайнер IKEA для бизнеса Линда Рибака-Орлова для начала предлагает начать с планирования бюджета: сколько средств вы готовы потратить на это. Это поможет выстраивать приоритеты и сэкономить в дальнейшем. Всегда планируйте 10% от своего бюджета на непредвиденные расходы.

Следующим шагом стоит определить, какие функции необходимо выполнять вашему рабочему пространству. Это важно определить до того, как вы будете выбирать цвет и мебель.

И наконец, услуга профессионального дизайнера всегда возможность сэкономить время и деньги, говорит Л. Рибака-Орлова: «Профессионал предложит несколько функциональных решение, и выберет лучшую мебель для вашего бизнеса. Дизайнер подберёт всё в соответствии с вашим бюджетом». Линда подчёркивает, что профессионал поможет избежать импульсивных покупок, которые порой могут дорого стоить.

ФОТО: Пресс-фото

Как сэкономить при ограниченном бюджете

Если бюджет для обустройства вашего нового помещения – магазина, студии или офиса ограничен – дизайнер интерьера предлагает в первую очередь выбрать минимум мебели, но при этом делать выбор в пользу более качественной и функциональной. Дизайнер интерьеров обращает внимание, что в малом бизнесе, как с точки зрения экономии денег, так и пространства, многофункциональные решения очень практичны.

«Если у вас нет возможности сразу обустроить помещение так, как вы мечтаете, лучше сначала обустроить пространство минимально, но функционально и с сочетаемой друг с другом мебелью, которая прослужит долгие годы и позволит со временем дополнить остальной интерьер. Если ваше помещение – это то, что видят клиенты – всегда лучше немного аскетичное, но аккуратно, чем заставленное и забитое. Самый простой способ уменьшить хаотичный образ пространства — выбрать мебель с дверцами или ящиками и разложить всё для хранения», — предлагает дизайнер интерьеров.

Тем, кто хочет обновить бизнес-помещение, специалист по интерьеру в первую очередь предлагает оценить, достаточно ли просто перекрасить стены или новой мебели. После ремонта возвращаем старую мебель в новое функциональное пространство и потом медленно, постепенно приобретаем новую мебель. Этот способ помогает разбивать затраты. «Есть также возможность поиграть со стилями интерьера и красиво и стильно скомбинировать старую мебель или аксессуары с новоприобретённой. Особенно хорошо это смотрится в творческих бизнес-помещениях. В этом случае может помочь профессиональный дизайнер интерьеров», - говорит Л. Рыбака-Орлова.

Дизайнер интерьера делится еще одним ценным советом, как сэкономить на профессиональных услугах: «В IKEA компании могут получить профессиональные услуги по дизайну интерьера совершенно бесплатно. Наши дизайнеры интерьеров готовы подготовить дизайн-проекты, а также дать вдохновляющие советы и идеи по выбору мебели или обустройству пространства от офисов до корпоративных помещений. В случае если из предложенного проекта приобретается не менее 70% мебели и аксессуаров IKEA услуга дизайнера обходится совершенно бесплатно», - говорит Л. Рыбака-Орлова.

Чего ждут клиенты от своих рабочих пространств?

Дизайнер интерьеров, работая с бизнес-клиентами, замечает, что для владельцев небольших магазинов особенно актуален вопрос о том, как красиво и функционально выставить товары и вещи. «Также актуален вопрос, где хранить запасы продуктов. Обычно мы рекомендуем выбирать закрытые полки и ящики для хранения. Это сохранит ощущение порядка в помещении», - советует Л. Рыбака-Орлова.

Она замечает, что бизнес-клиенты также ищут мебель, которую легко подстроить под свои конкретные нужды. Кроме того, многие ищут возможности сделать пространство более уютным. Здесь поможет текстиль и аксессуары, что также является легким способом обновления пространства. Наиболее популярны для рабочих зон светлые, пастельные тона и деревянные материалы.

Услуги дизайнеров – бесплатно

В IKEA компании всегда могут найти решения для эстетичного и функционального дизайна. Дизайнеры интерьера подготовят проект интерьера, помогут выбрать наиболее подходящую мебель и реализовать проект в необходимом пространстве: офисе, небольшом магазине, кафе, гостинице или квартире под сдачу и т.д.

В случае если клиент решит реализовать предложенный проект и приобрести не менее 70% мебели и аксессуаров IKEA – услуга дизайна интерьера предоставляется бесплатно. Больше информации можно узнать здесь.

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