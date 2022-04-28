Как распланировать или обновить рабочее пространство без больших затрат?

«Если у вас нет возможности сразу обустроить помещение так, как вы мечтаете, лучше сначала обустроить пространство минимально, но функционально и с сочетаемой друг с другом мебелью, которая прослужит долгие годы и позволит со временем дополнить остальной интерьер. Если ваше помещение – это то, что видят клиенты – всегда лучше немного аскетичное, но аккуратно, чем заставленное и забитое. Самый простой способ уменьшить хаотичный образ пространства — выбрать мебель с дверцами или ящиками и разложить всё для хранения», — предлагает дизайнер интерьеров.

Тем, кто хочет обновить бизнес-помещение, специалист по интерьеру в первую очередь предлагает оценить, достаточно ли просто перекрасить стены или новой мебели. После ремонта возвращаем старую мебель в новое функциональное пространство и потом медленно, постепенно приобретаем новую мебель. Этот способ помогает разбивать затраты. «Есть также возможность поиграть со стилями интерьера и красиво и стильно скомбинировать старую мебель или аксессуары с новоприобретённой. Особенно хорошо это смотрится в творческих бизнес-помещениях. В этом случае может помочь профессиональный дизайнер интерьеров», - говорит Л. Рыбака-Орлова.

Дизайнер интерьера делится еще одним ценным советом, как сэкономить на профессиональных услугах: «В IKEA компании могут получить профессиональные услуги по дизайну интерьера совершенно бесплатно. Наши дизайнеры интерьеров готовы подготовить дизайн-проекты, а также дать вдохновляющие советы и идеи по выбору мебели или обустройству пространства от офисов до корпоративных помещений. В случае если из предложенного проекта приобретается не менее 70% мебели и аксессуаров IKEA услуга дизайнера обходится совершенно бесплатно», - говорит Л. Рыбака-Орлова.

Чего ждут клиенты от своих рабочих пространств?

Дизайнер интерьеров, работая с бизнес-клиентами, замечает, что для владельцев небольших магазинов особенно актуален вопрос о том, как красиво и функционально выставить товары и вещи. «Также актуален вопрос, где хранить запасы продуктов. Обычно мы рекомендуем выбирать закрытые полки и ящики для хранения. Это сохранит ощущение порядка в помещении», - советует Л. Рыбака-Орлова.

Она замечает, что бизнес-клиенты также ищут мебель, которую легко подстроить под свои конкретные нужды. Кроме того, многие ищут возможности сделать пространство более уютным. Здесь поможет текстиль и аксессуары, что также является легким способом обновления пространства. Наиболее популярны для рабочих зон светлые, пастельные тона и деревянные материалы.

Услуги дизайнеров – бесплатно

В IKEA компании всегда могут найти решения для эстетичного и функционального дизайна. Дизайнеры интерьера подготовят проект интерьера, помогут выбрать наиболее подходящую мебель и реализовать проект в необходимом пространстве: офисе, небольшом магазине, кафе, гостинице или квартире под сдачу и т.д.