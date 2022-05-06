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В изменчивых погодных условиях Латвии, когда полуденная солнечная погода может быстро смениться ледяной метелью, новичкам и любителям пробежек сложно найти подходящее время для регулярных тренировок на свежем воздухе. Для того, чтобы тренировка удалась, необходимо оборудование, которое не подведет в изменчивых погодных условиях и сможет обеспечить точные показатели здоровья и тренировок как в благоприятные дни, так и в дни, когда бывают осадки. С Huawei GT Runner каждая пробежка будет эффективно контролироваться от начала до конца.

Готовы к каждому сезону

ФОТО: Пресс-фото

Учитывая, что в Латвии существуют все времена года, умный помощник должен быть надежным как в летнюю жару, так и в зимнюю стужу. То же самое касается более дождливых сезонов, когда дождь может застигнуть врасплох почти в любой момент.

«Настоящим любителям бега важно видеть и оценивать результаты каждой тренировки, чтобы знать, насколько успешной или неудачной она была. Поэтому смарт-часы для любителей бега должны выдерживать разные климатические условия. Новые смарт-часы Huawei GT Runner сохраняют работоспособность в диапазоне температур воздуха от –20 ℃ до +45 ℃, что подходит как для холодной зимы, так и для лета, которое с каждым годом становится все более жарким. Вам также не придется беспокоиться из-за внезапного дождя или снега, потому что смарт-часы водонепроницаемы и позволят владельцу завершить тренировку, не опасаясь потери данных», — объясняет Микус Тиллерс (Mikus Tillers), менеджер по обучению продукции Huawei в Латвии.

Еще одной полезной функцией при изменчивых погодных условиях является встроенный в устройство барометр, который сообщает о стремительных изменениях атмосферного давления и о возможности быстрого приближения урагана. Это особенно полезно в летний сезон, когда гроза — не лучшее время для бега.

Всегда известна дорога домой

ФОТО: Пресс-фото

В попытках проверить пределы своих возможностей можно случайно отклониться от привычного маршрута, поэтому важно всегда быть уверенным в своем местонахождении, особенно если вы находитесь на новой территории.

«С учетом привычек любителей бега преодолевать большие расстояния смарт-часы Huawei GT Runner также предлагают встроенную функцию навигации, которая позволяет спланировать конкретный маршрут, поделиться им с друзьями, а также просмотреть его в автономном режиме, чтобы легко найти дорогу домой, когда интернет-покрытие недоступно. Тем, кто любит ориентироваться по компасу, например, любителям спортивного ориентирования, будет полезна имеющаяся в смарт-часах функция компаса, позволяющая владельцу самостоятельно планировать свои следующие передвижения и их направление», — рассказывает эксперт.

Комфорт на каждом шагу

ФОТО: Пресс-фото

Нельзя забывать и о комфорте в любую погоду. Когда атмосферное давление и температура воздуха колеблются, любитель бега чувствует это на своей коже, потому что изменения в воздухе могут усилить потоотделение. При этом важно, чтобы потливость не мешала смарт-устройству точно следить за состоянием здоровья.

«С учетом различных факторов, влияющих на работу устройства, в том числе пот, смарт-часы Huawei GT Runner оснащены антибактериальным силиконовым ремешком, чтобы во время бега не нужно было беспокоиться о поте и грязи, вызывающих неприятное трение или воспаление на коже. Поэтому во время тренировки владелец устройства может полностью сосредоточиться на улучшении своих результатов. При этом, чтобы количество пота не влияло на работу устройства, корпус смарт-часов сконструирован так, чтобы во время тренировки под ним не скапливался пот, — вместо этого поток ветра обеспечивает достаточную вентиляцию, благодаря чему можно непрерывно контролировать данные», — говорит М. Тиллерс.