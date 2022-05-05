Российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии
Российский военный вертолет мог пересечь воздушное пространство Финляндии в направлении городов Парикка и Кесялахти, сообщило в среду, 4 мая, министерство обороны Финляндии.
Российский военный вертолет мог пересечь воздушное пространство Финляндии в направлении городов Парикка и Кесялахти, сообщило в среду, 4 мая, министерство обороны Финляндии.
Пограничная служба Финляндии расследует случившееся, сообщили в министерстве.
Вертолет Ми-17 российской армии нарушил в воздушное пространство Финляндии и проник вглубь территории на 4-4,5 километра, сообщила финская общественная телерадиокомпания YLE.
Финляндия и Россия имеют более 1300 километров границ, и инцидент, произошедший в среду, 4 мая, произошел в то время, когда в Финляндии и Швеции активизировались дискуссии о вступлении в НАТО.
Несколько дней назад российские военные самолеты также ненадолго нарушили воздушное пространство Швеции и Дании.
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