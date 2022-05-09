Советы эксперта по формированию дружественных по отношению к окружающей среде привычек

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Найди личную мотивацию для формирования новой привычки

При внедрении новой привычки в свою повседневную жизнь в первую очередь важно найти мотивацию для этого. «Чтобы сформировать новую привычку, необходимо осознавать, насколько большую ценность вы придаете этому действию, насколько это важно для вас», — объясняет Эдмунд Ванагс. Уже сейчас, когда в Латвии действует депозитная система, каждый житель может найти личную мотивацию для сдачи пустых депозитных упаковок, например, можно создать модель сознания, в которой каждая сданная депозитная упаковка означает более чистую и ухоженную среду как для себя самого, так и для других людей. Этот аспект особенно актуален с приближением летнего сезона, когда мы выезжаем отдыхать на природу и хотим, чтобы окружающая среда была чистой и свободной от оставленных пустых бутылок. Кроме того, сданная депозитная упаковка может означать экономию ценных ресурсов за счет переработки и повторного использования сданной упаковки.

Мотивацией также может служить сумма возмещенного депозита в размере 0,10 евро, что для маленьких членов семьи может означать дополнительные карманные деньги, а для их родителей — возможность тратить возмещенный депозит на ежедневные покупки. По мнению эксперта, важно придавать личное значение желаемому действию, чтобы оно казалось не обязанностью, а, скорее, легкой задачей.

Повторяйте новое действие несколько раз

Внедрение новой привычки иногда может быть длительным процессом, однако точно так же оно может занять всего несколько дней или недель, при условии, что действие регулярно повторяется. Как и в случае с вождением автомобиля или ездой на велосипеде, новое действие может сначала показаться трудным, возможно, даже неприятным, но через несколько повторений мы делаем это с удовольствием и без особых усилий. Соседи-эстонцы также признают, что ежедневная сдача депозитных упаковок стала само собой разумеющейся частью повседневности, как чистка зубов по утрам.

Эксперт Эдмундс Ванагс поясняет: «Действие должно быть выполнено определенное количество раз, прежде чем оно войдет в привычку. Например, в контексте депозитной системы новой привычкой является накопление упаковок и их сдача в депозитных пунктах — чем чаще мы будем пробовать это делать, тем скорее это станет незаметной и само собой разумеющейся частью повседневной жизни».

Обсуди внедрение новой привычки с другими людьми

Эффективный способ найти дополнительную мотивацию и поддержку для формирования новой привычки — это рассказать о ней окружающим. Но еще лучше, если вы попытаетесь внедрить новую привычку вместе со своими родственниками, друзьями или коллегами. «Когда люди часто видят, что все вокруг выполняют какое-то определенное действие, то понимают, что они тоже должны это делать и никак не может быть иначе. Выработать новую привычку легче, если мы видим, что выполняем одно действие все вместе и можем поделиться своими историями и опытом», — рассказывает Э. Ванагс.

Оператор депозитной системы также призывает жителей быть открытыми для новой привычки — делиться со своими друзьями и знакомыми советами о том, как часто следует сдавать пустую депозитную тару и где находится ближайший депозитный пункт, создавая таким образом чувство общности с окружающими людьми, чтобы смена привычек была легкой и приятной.